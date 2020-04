„Metų renovacijos projekto“ favoritai: kuo jie išsiskyrė?

Visiems balsavusiems šįmet buvo rekomenduojama kuo geriau susipažinti su pateiktais projektais, neatiduoti savo balso sprendžiant tik pagal patrauklią nuotrauką.

„Per pastaruosius šešerius–septynerius metus Lietuvoje buvo atnaujinta beveik 2 500 daugiabučių. Mes matome, jog šių daugiabučių renovacija ne tik padėjo sumažinti jų energijos sąnaudas bei šildymo sąskaitas gyventojams, bet ir prisidėjo prie patogesnės gyvenamosios aplinkos kūrimo, bendro miesto vaizdo pokyčių, įtakų aplinkosaugai. Gyvenamojo namo atnaujinimas – ne tik sienų apšiltinimas, perdažymas ar įstiklintas balkonas – tai iš esmės gyvenimo kokybę keičiantis reiškinys", – teigė BETA direktorius Valius Serbenta.

Daugiausia simpatijų sulaukė Marijampolėje, Jaunimo g. 7, esantis atnaujintas daugiabutis namas, kuris vos per tris mėnesius trukusius modernizacijos darbus buvo atnaujintas iš pagrindų. Be inžinerinių sistemų pertvarkymo, daugiabutis namas išsiskiria savo architektūra ir estetiniu vaizdu, šiuolaikiška spalvų gama bei apgalvotais sprendimais.

„Gyventojai buvo labai teigiamai nusiteikę dėl pokyčių: savanoriškai prisidėjo vykdant darbus, o dėl bendro susitarimo statybos darbai buvo atlikti greitai, beveik per 3 mėnesius. Viskas įvyko labai greitai būtent dėl sklandaus bendradarbiavimo tarp gyventojų, administratoriaus ir rangovo", – pasakojo daugiabučio atnaujinimo eiga rūpinęsis specialistas Donatas Jankevičius.

Dabar gyventojai laukia kitų darbų – jų gyvenamasis namas įtrauktas į miesto kvartalinės renovacijos programą, todėl artimiausiu metu bus imtasi viešųjų erdvių atnaujinimo.

Atnaujinti daugiabučiai prisideda prie kvartalo pokyčių

Prestižiniame Vilniaus mikrorajone, Žvėryne, esančio daugiabučio atnaujinimas taip pat sulaukė didelio palaikymo. A. Mickevičiaus g. 32 daugiabučio projektas demonstruoja aukštą renovacijos darbų kokybės ir laiko terminų santykį – per pusmetį buvo įdiegta daugiau nei 10 renovacijos priemonių, kurios net 67 proc. prisideda prie energinio pastato efektyvumo.

Šiandien daugiabučio gyventojai džiaugiasi ne tik akį traukiančiu gyvenamuoju namu, įsiliejančiu į gražėjantį Žvėryno mikrorajoną, bet ir pagerėjusia gyvenimo kokybe.

Dėmesio taip pat sulaukė Pabradėje, Vilniaus g. 108B, esantis atnaujintas daugiabutis, kurio modernizacija buvo kompleksinės renovacijos dalis, palietusi ne tik pavienius namus, bet ir visą gyvenamąją aplinką: sutvarkytos automobilių stovėjimo zonos, vaikų žaidimų aikštelės, įrengtos poilsio erdvės, krepšinio aikštelė ir kt.

„Vienas pagrindinių šio ne pirmą kartą vykusio konkurso tikslų – parodyti visuomenei, jog renovacija iš esmės keičia gyvenimo kokybę. Tikime, kad mums to pavyko pasiekti ir šiais metais. Visi trys šio konkurso namai nugalėtojai gali tapti puikiais pavyzdžiais ir aiškiu atsakymu į vis dar iškylantį klausimą, kodėl reikia atnaujinti savo daugiabutį", – teigė BETA direktorius.

Pasak V. Serbentos, pasibaigus šalyje visuotino karantino sąlygoms, bus įteikti apdovanojimai visiems trims „Metų renovacijos projekto 2020" nugalėtojams.

