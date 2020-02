Utenos rajono renginiuose neliks vienkartinių plastikinių indų

„Vertinu tokį tarybos žingsnį kaip labai sąmoningą ir atsakingą gamtos atžvilgiu. Masiniuose renginiuose sunaudojama itin daug plastikinių indų bei įrankių, o patekęs į aplinką toks plastikas gali nesuirti net kelis šimtus metų. Kadangi plastikiniai gaminiai jau nėra vienintelis pasirinkimas, tiek prekybininkai, tiek ir gyventojai gali rinktis kitas alternatyvas – popierinius, kompostuojamus ar daugkartinio naudojimo indus", – sakė siūlymą savivaldybei pateikęs tarybos narys Sigitas Mecelica.

Lietuvos žaliųjų partiją atstovaujantis politikas teigė, kad sprendimas įsigalios ne iškart, tad prekybininkai turės laiko iki birželio pasiruošti naujai tvarkai ir išvengti su tuo susijusių nesklandumų. Anot S. Mecelicos, per pasiruošimui skirtą laiką prekybininkai galėtų įvertinti ir depozito sistemos taikymą vienkartinei tarai, kai klientui suteikiama galimybė „išsinuomoti" daugkartinio naudojimo indą, o jį panaudojus grąžinti ir atgauti pinigus. „Tokiu būdu Utenos rajonas pademonstravo lyderystę kovojant su svarbiais šių laikų iššūkiais ir prisidėjo prie Vilniaus, Neringos, Panevėžio bei Joniškio savivaldybių, kurios taip pat yra priėmusios sprendimą viešuose renginiuose nenaudoti plastikinių vienkartinių indų. Taip jos prisideda prie gyventojų sąmoningumo ugdymo, skatindamos ir kitose kasdienėse situacijose rinktis

aplinkai draugiškesnius sprendimus", – akcentavo S. Mecelica.

Vienkartinių indų naudojimo mastą iliustruoja prekybos tinklų statistika. Prieš dvejus metus vienas iš prekybos tinklų teigė, kad per metus jų parduotuvėse visoje Lietuvoje nuperkama per 2 mln. vienetų vienkartinių plastikinių indų, įrankių, šiaudelių. Jau kitąmet tokių indų prekybos centruose nebeliks dėl Europos Sąjungos direktyvos, kuria siekiama mažinti plastiko taršą.

Skirtingi šaltiniai rodo, kad kasmet į vandenynus patenka nuo 5 iki 13 mln. tonų arba iki 4 proc. viso per metus pasaulyje pagaminto plastiko. Kai kuriose vandenyno atkarpose plastiko yra 46 kartus daugiau nei maisto vandens gyvūnams.

Sigitas MECELICA, Lietuvos žaliųjų partijos Utenos rajono savivaldybės tarybos narys

Deimantės Kazokaitės nuotr.