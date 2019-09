Aktualijos

„Kompiuteris ir telefonas jau seniai tapo įprastais šiuolaikinių mokinių įrankiais, kurie padeda greitai rasti reikiamą informaciją, gilinti žinias, o po mokslų – pailsėti bendraujant su draugais ar žaidžiant. Ir visai nebūtina mėnesių mėnesius taupyti tam, kad turėtumėte kokybišką, patikimą įrangą. Viską, ko reikia mokslams, galite gauti iškart, o mokėti dalimis kas mėnesį, be jokio pabrangimo", – sakė „Telia" įrangos vadovas Aurelijus Vaičiulionis.

Maža to, Rugsėjo 1-osios proga „Telia" paruošė specialių pasiūlymų: užsakantys šviesolaidinio interneto planą su kompiuteriu dovanų gaus išmanųjį telefoną.

Akcijoje dalyvauja bent keli nešiojamųjų kompiuterių modeliai. Tai ekonomiškasis „Dell Inspiron 3584" su 15,6 colio matiniu „Full HD" ekranu ir sparčia 128 GB talpos SSD vidine atmintimi, kuris kainuoja 16,5 Eur per mėn., įmokas paskirsčius per dvejus metus (iš viso 396 Eur). Tik neleiskite kainai Jūsų apgauti: šis kompiuteris gana eiklus atlikti visas svarbiausias funkcijas – naršyti internete, klausyti muzikos, žiūrėti filmus, dirbti su dokumentais ir kt.

Norite daugiau? Atkreipkite dėmesį į modernų, stilingą ir lengvą (1,8 kg) „Lenovo Ideapad S340", kuris lankstosi 180 laipsnių kampu. Jo spartų darbą užtikrina „Intel Core i5" procesorius, 8 GB operatyvinės atminties ir 256 GB talpos SSD kietasis diskas, o talpi baterija pasirūpins, kad įrenginys be laidų tarnautų net iki 10 valandų. Pastarasis mokant dalimis per dvejus metus kainuoja 24,9 Eur per mėn. (iš viso 597,6 Eur).

„Abu šie kompiuteriai subalansuoti mokslams ir kasdienėms funkcijoms, taigi puikiai tiks tiek mokiniams ar studentams, tiek visiems kitiems, kurie nori patikimo ir patogaus įrankio naršyti internete, bendrauti socialiniuose tinkluose, žiūrėti „Youtube" vaizdelius, serialus ir filmus ar tiesiog klausytis muzikos", – sakė A. Vaičiulionis.

Turintys didesnių reikalavimų gali rinktis galinguosius „Asus Zenbook UX433FA" (35,5 Eur per mėn. su dvejų metų sutartimi) arba „Lenovo Legion Y540" (39,5 Eur per mėn. su dvejų metų sutartimi). Beje, pastarasis tinka ir reiklesniems kompiuteriniams žaidimams žaisti.

Kad ir kurį kompiuterį su interneto planu išsirinksite, dovanų gausite naujutėlaitį išmanųjį. Pastarojo vertė priklausys nuo interneto plano. Užsisakę „Bazinį" internetą su kompiuteriu gaus 139 Eur vertės išmanųjį „Xiaomi Redmi 7A", o pasirinkę „Optimalų" arba „Premium" planą su kompiuteriu galės pasiimti „Samsung Galaxy A10", kurio įprasta kaina yra 159 eurai.

Taisyklinga laikysena

Tam, kad dirbti kompiuteriu būtų patogiau, negadintumėte akių ir nevargintumėte stuburo, įsirenkite taisyklingą darbo vietą – tai ypač svarbu vaikams, kurių stuburas vis dar formuojasi:

• išsirinkite patogią kėdę, kurioje neįsitempę galite sėdėti tiesiai;

• kėdės aukštis turi būti toks, kad kojomis siektumėte grindis;

• stalo aukštis turi siekti alkūnes;

• kompiuterio ekraną pastatykite ištiestos rankos atstumu (apie 50–80 cm);

• ekraną laikykite akių lygyje, šiek tiek pakreiptą į viršų;

• jei naudojate nešiojamąjį kompiuterį, patariama įsigyti jo laikiklį ar papildomą monitorių, taip pat prijungiamą klaviatūrą ir pelę.

„Telia" inf.