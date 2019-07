Šiemet fiksuojama mažiau nedeklaruoto darbo atvejų

Per pirmąjį šių metų pusmetį nustatyta 1 010 nelegaliai dirbusių asmenų ir 478 nedeklaruotą darbą dirbę asmenys (dirbę pažeidžiant darbo ir poilsio laiką, ar kuriems nebuvo mokamas nustatytas atlygis už darbą poilsio ar švenčių dienomis, taip pat už viršvalandinį ar naktinį darbą). Didžioji dalis nelegaliai (neteisėtai) dirbusių asmenų dirbo statybose (665 asmenys), taip pat nemažai – prekybos (143 asmenys) bei žemės ūkio (66 asmenys) sektoriuose.

Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, šiemet padaugėjo nustatytų nelegaliai dirbusių užsienio piliečių: pernai per pirmą pusmetį užfiksuotas 71 nelegaliai dirbęs užsienietis, šiemet – 102. Dauguma nelegaliai dirbusių užsieniečių nustatyti statybos sektoriuje.

„Kvalifikuotos darbo jėgos stoka, ypač statybų, transporto, paslaugų sektoriuose ir trečiųjų šalių piliečių atvykimo į Lietuvą tvarkos supaprastinimas ar komandiruojamų į Lietuvą dirbti užsieniečių, iš vienos pusės, suteikia didesnes galimybes uždirbti tiek darbdaviams, tiek darbuotojams, tačiau iš kitos pusės – sudaro galimybę nesąžiningiems darbdaviams naudotis pigia darbo jėga, nemokant mokesčių. Be to, neretai kyla pagrįstų abejonių, ar tikrai darbuotojai yra komandiruoti ir ar jiems nustatyta tvarka yra mokamas darbo užmokestis, pasitaiko netgi atvejų, kai užsieniečiai nežino, kokiam darbdaviui jie dirba", – sakė Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.

Pastebima tendencija, kad ženkliai mažėja nedeklaruotą darbą (kai nebuvo mokamas nustatytas atlygis už darbą poilsio dienomis, už viršvalandinį ir naktinį darbą) dirbusių asmenų skaičius: šiais metais nustatyti 478 asmenys, o 2018 m. per tą patį laikotarpį – 715 asmenų.

Šiais metais ypatingas dėmesys ir toliau skiriamas rizikingiausiems ekonominiams – statybos, žemės ūkio, miškininkystės, didmeninės ir mažmeninės prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo, transporto – sektoriams.

Iš 971 nelegalaus, nedeklaruoto darbo atvejų, užfiksuotų per šių metų pirmąjį pusmetį, 600 buvo statybos sektoriuje, prekybos – 146, apgyvendinimo ir maitinimo – 58.

Pasak Jono Griciaus, pastebėta, kad statybų sektoriuje vidaus apdailos darbus pastatytuose daugiabučiuose namuose atlieka ne įmonės, o fiziniai asmenys, kurie dažnai dirba be verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos. Analogiška situacija yra ir individualios statybos objektuose, kur fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, samdo kitus fizinius asmenis, tačiau nesudaro su jais darbo sutarties, taip slėpdami darbinius santykius.

Pagal VDI inspektorių surašytus administracinių nusižengimų protokolus teismai darbdaviams skyrė 166 800 eurų baudų.

VDI inf.