Utenos rajone neatsakingas atliekų tvarkymas padarė didžiulę žalą

Remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) skelbiama informacija, atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad 2011–2016 metais Vilniuje registruotos, bet realią veiklą Utenos rajone vykdžiusios bendrovės vadovai surinkdavo (supirkdavo) iš įvairių tiekėjų atliekas tolesniam jų tvarkymui, tačiau galimai tinkamai jų netvarkė. Surinktos (supirktos) pavojingos atliekos ne tik nebuvo laiku utilizuotos, tačiau dalis jų buvo kaupiama ir laikoma galimai pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, neleistinai buvo sukauptas didelis kiekis pavojingų ir nepavojingų atliekų. Tūkstančiai litrų panaudotų pramoninių dažų likučių, klijų, tepalų ir kitokių pavojingų atliekų nebuvo nei tinkamai laikomi, saugomi, nei utilizuojami, dėl to pateko į aplinką, užteršdami sunkiaisiais metalais ir naftos produktais gruntą.

Be to, įtariama, kad didelės vertės bendrovės turtas – dalis bendrovės lėšų, galėjo būti iššvaistytas.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, ši atliekų tvarkymo bendrovė kelerius metus galimai teikė neteisingus duomenis mokesčių administratoriui, dėl to į valstybės biudžetą galėjo būti nesumokėta daugiau kaip 25 tūkst. eurų pelno mokesčio. Bendrovės vadovai taip pat kaltinami apgaulingai tvarkę bendrovės buhalterinę apskaitą bei, sąmoningai blogai valdydami bendrovę, nulėmė jos bankrotą, dėl to padaryta didelė turtinė žala kreditoriams (nusikalstamas bankrotas).

Iš viso tyrimo metu buvo nustatyta 11 galimai padarytų nusikalstamų veikų, kurios apima tiek veikas aplinkai ir žmonių sveikatai, tiek finansų sistemai, ekonomikos ir verslo tvarkai, tiek nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams.

Laikraščio „Utenos diena" ir FNTT inf.

„Utenos dienos" nuotr.