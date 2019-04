Metų renovacijos projekto rinkimai: kviečiama ne tik balsuoti, bet ir siūlyti kandidatus

Balsuos ekspertai ir visuomenė

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą Lietuvoje koordinuojanti Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) inicijuoja Metų renovacijos projekto rinkimus. Išrinkti metų renovacijos projektą visi Lietuvos gyventojai galės balsuodami BETA „Facebook" paskyroje ir naujienų portaluose – nuo balandžio 8 dienos čia pristatomi visi potencialūs projekto laimėtojai.

Atviro balsavimo metu laimėtoją išrinks visuomenė ir iš įvairių sričių ekspertų sudaryta komisija. Suskaičiavus balsus bus išrinkti daugiausia jų surinkę projektai-laimėtojai.

„Nuo 2013 metų iki dabar, programos įgyvendinimo metu, visoje Lietuvoje turime atnaujintus beveik 2 200 daugiabučius. Utenos rajono savivaldybėje šiuo metu vyksta 14 daugiabučių atnaujinimas, o per visus programos vykdymo metus jau renovuotas 21 daugiabutis", – pasakojo BETA direktorius Valius Serbenta.

Anot jo, visuomenė vis aktyviau domisi programa ir jos siūlomomis galimybėmis: „Džiugu, jog renovuojant namus kuriama gyventojų gerovė, be to, gerėja visos Lietuvos energetinio ūkio situacija – yra stiprinamas konkurencingumas bei didinama Lietuvos energetinė nepriklausomybė."

Siūlyti projektus ir balsuoti kviečiami visi

V. Serbenta pabrėžė, jog BETA sudarė pirminį siūlomų projektų sąrašą, tačiau skatina visuomenę aktyviai teikti savo siūlymus.

„Žinios apie atnaujintus namus geriausiai sklinda iš lūpų į lūpas, gyventojai su aplinkiniais dalijasi, kiek sumažėjo sąskaitos už šildymą, o vizualius ir akivaizdžius pasikeitimus mato ne tik visa gatvė, bet ir visas miestelis. Dėl to skatiname dalytis tokiomis sėkmės istorijomis su mumis – įtrauksime jas į kandidatų sąrašą ir parodysime visai Lietuvai", – skatino V. Serbenta.

Metų renovacijos projektų apdovanojimams siūlomus daugiabučius namus su trumpu paaiškinimu, kodėl jie nusipelnė būti įtraukti į geriausiųjų sąrašą, galima siųsti žinute BETA „Facebook" puslapyje arba siūlyti užpildžius formą betalt.lt tinklapyje. Rinkimų laimėtojai paaiškės balandžio mėnesio pabaigoje.

Vertins daug kriterijų

Metų renovacijos projekto rinkimų ekspertų komisija skatinama atsižvelgti į skirtingus aspektus: energetinį efektyvumą, architektūrinius sprendimus, atsinaujinančių energijos šaltinių diegimą, indėlį į aplinkos tausojimą, bendruomeniškumą ir kt.

Siekiant išrinkti Metų renovacijos projektą, buvo suburta įvairiapusiška komisija, galinti įvertinti projekto įgyvendinimą pagal skirtingus kriterijus – nuo energetinio efektyvumo iki bendruomeniškumo.

Į metų renovacijos rinkimų komisiją įtrauktas Knut Holler, Vokietijoje įsikūrusios organizacijos Būsto iniciatyva Rytų Europai (IWO) valdybos pirmininkas. Ši nevyriausybinė organizacija skatina daugiabučių namų atnaujinimą Rytų Europos regione. Komisiją taip pat sudaro Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros docentas dr. Giedrius Šiupšinskas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas dr. Valdas Lukoševičius, Būsto rūmų atstovas ir Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriaus ir Statybos ir teritorijų planavimo departamento atstovai.

Rinkti metų renovacijos projektą galės visi Lietuvos gyventojai balsuodami BETA „Facebook" puslapyje ir naujienų portaluose. Suskaičiavus balsus bus išrinkti Metų renovacijos projektai – geriausiai įvertintas ekspertų komisijos ir daugiausia skaitytojų balsų sulaukęs projektas.

BETA Inf.



Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo