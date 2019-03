Ar kyšis gali turėti įtakos medikų darbui?

Deja, mitai apie geresnį gydymą davus kyšį – vis dar gyvi. Akivaizdu, kad dalis žmonių jais tiki. Tačiau kiekvieno mediko pareiga – vienodai atsakingai padėti visiems pacientams, naudojantis nustatytomis gydymo metodikomis, užtikrinančiomis optimalų gydymą. VLK atstovė B. Kavaliauskienė teigia, kad visi gydytojai savo darbe vadovaujasi įvairiais teisės aktais, medicinos normomis. Medikai privalo laikytis numatytų gydymo metodikų kiekvienu ligos atveju ir taikyti jas kiekvienam pacientui, joks papildomas atsidėkojimas negali pastūmėti gydytoją nukrypti nuo patvirtintų gydymo algoritmų. Pacientas gali neabejoti, kad ir be kyšio jis bus gydomas gerai.

Už medicinos paslaugas sumoka ligonių kasos

Pacientams, kurie galvoja, kad gydytojui reikia sumokėti ar kitaip atsidėkoti, nors jie ir žino, kad Lietuvoje gydymas yra apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis, reikėtų priminti svarbų dalyką. Gyventojas, mokėdamas PSD įmokas, užsitikrina, kad prireikus gaus PSDF lėšomis kompensuojamą sveikatos priežiūrą.

Tiesa, teisės aktuose yra numatyti tam tikri atvejai, kai sveikatos priežiūros įstaigose gali būti teikiamos mokamos paslaugos:

• Jei teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą. Tai kosmetinės chirurgijos operacijos, akupunktūra ir manualinė terapija, dermatologo kosmetinės procedūros, nėštumo nutraukimas nesant medicininių indikacijų, ir kt.;

• jeigu pacientas, turintis siuntimą, nenori registruotis į bendrąją eilę ir pageidauja gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas skubos tvarka, be eilės.

• Jei pacientas neturi siuntimo pas gydytoją specialistą. Yra kelios išimtys, kai žmogus į gydytoją specialistą gali kreiptis – be siuntimo – ir būti tikras, jog jam bus suteiktos ligonių kasų apmokamos paslaugos. Siuntimo nereikia kreipiantis į gydytoją dermatovenerologą, o taip pat, jei į tą patį specialistą dėl tos pačios priežasties kreipiamasi pakartotinai (t. y. gydytojas paskyrė atvykti pakartotinai, nes dar tęsia paciento tyrimą ar gydymą) arba pacientas serga lėtine liga, dėl kurios jam taikoma ilgalaikė stebėsena. Žinoma, būtinoji pagalba teikiama taip pat be siuntimo.

• Jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tuomet mokamas skirtumas tarp faktinės jų kainos ir PSDF lėšomis apmokamos kainos.

Visais atvejais pacientams rekomenduojame pirmiausiai klausti gydančio gydytojo ir išsiaiškinti, kodėl ir už ką prašoma susimokėti. Pacientas turi teisę skųstis, jei mano, kad jam įstaigoje buvo suteikta neteisinga informacija apie gydymo paslaugas – pirmiausia reikia kreiptis į gydymo įstaigos, kurioje buvo aptarnaujamas, administraciją.

Kiekvienas pacientas svarbus

Profesionaliomis medikų paslaugomis Lietuvoje patenkintas ir iš Utenos kilęs Saulius. Vyras pasakoja, kad girdėjo aplinkinius kalbant, jog medikai ima kyšius – pavyzdžiui, gulantis į ligoninę būtina pasiruošti vokelį su grynaisiais pinigais ir jį paduoti gydytojui. Atrodytų, kad tuomet, operacija ar kitas gydymas bus sėkmingesnis.

Jaunas vyras tikina, kad tokia aplinka galėjo, tačiau nedarė įtakos jo požiūriui ir elgesiui. „Šiandien jau pats esu atsakingas už savo sveikatą. Kaip ir visiems, man kartais tenka apsilankyti pas gydytoją, tačiau tikrai nepastebėjau jokių užuominų, kad kažkam už kažką esu papildomai skolingas – stalčiaus niekas neatidarė ir ranka neparodė, kad reikia į jį kažką įdėti. Esu pilietiškas ir iš principo nepalaikau kyšių davimo", – sako Saulius.

Informacija parengta bendradarbiaujant su LR sveikatos apsaugos ministerija, kuri įgyvendina Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą „Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje".