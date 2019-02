„Versmėje“ – „Rally raid“ čempionato ir taurės batalijų pradžia

Tačiau būrelis šios sporto šakos gerbėjų, išgirdusių apie įvykusias varžybas Nemėžyje, linkę manyti, jog pirmenybių batalijos jau prasidėjusios...

„Tai buvo pravažumo („Trophy raid") varžybos. Pirmosios nuo 2005 metų, kai „Bekelės fiesta" jų nebeorganizuoja, o koncentruojasi tik į „Rally raid" čempionato ir taurės lenktynes, – sakė Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) 4x4 komiteto pirmininkas Gediminas Grigaitis. – Pravažumo čempionate dalyvauja visureigiai, specialiai parengti įveikti gilų purvą, gilias brastas ir stačias įkalnes. Šio sporto atitikmuo ir sportininkų svajonė – Rusijoje vykstančios, savaitę trunkančios „Ladoga Trophy" lenktynės".

Lietuvoje visureigių 4x4 arba bekelės sportas vystomas dviem kryptimis. Tai jau minėtas „Trophy raid" ir „Rally raid", tarp kurių didžiausias skirtumas yra tas, kad „Rally raid" čempionate varžomasi automobiliais, specialistų parengtais greitesniam važiavimu. Todėl „Rally raid" lenktynių trasos driekiasi miškų ir laukų keliukais, žvyrkeliais ir netgi asfalto ruožais. O šį sportą kultivuojančių svajonių olimpas, pasak G. Grigaičio, – garsieji „Dakaro" maratonai.

Bendras 4x4 sporto bruožas – varžybose dalyvaujantys ekipažai važiuoja nežinoma jiems trasa ir yra orientavimosi elementai.

Gegužės 13-ą „Versmės" trasoje bus duotas startas „Rally raid" čempionato ir taurės pirmojo etapo varžyboms, o šiemet iš viso bus surengtos trijų etapų batalijos – be Ukmergės dar ir Akmenėje bei Kupiškyje.

Pirmojo etapo dalyviai, kurių laukiama apie 40, varžysis penkiose klasėse. „Rally raid" čempionato dalyviai jėgas išbandys „Sport" ir „Extreme" įskaitose, o besivaržantys „Rally raid" taurės įskaitoje – „Tourism" klasėje.

Motociklininkai lenktyniaus „Enduro" ir keturračių įskaitose.

Pirmojo etapo batalijas bus itin patogu stebėti žiūrovams, nes, nepaisant bendro apie 260 km trasos ilgio, daugelį kilometrų varžybų dalyviai susuks „Versmės" trasoje, o kai kurie net neišvažiuos iš jos.

Lenktyniaujantys abejose motociklų klasėse savo meistriškumą demonstruos 5,5 km ilgio žiede, įrengtame „Versmės" trasoje. Jie du kartus po vieną valandą varžysis atskiro starto rungtyse, o pirmojo etapo nugalėtoju taps per šį laiko limitą daugiausia ratų įveikęs sportininkas.

Visureigių vairuotojams šis žiedas sudarys apie penktadalį visos privalomos įveikti trasos.

Pirmojo etapo varžybos visuomet susilaukia didesnio dėmesio, nes per tarpsezonio pertrauką pasiilgę tikros kovos jose stengiasi savo meistriškumą pademonstruoti visi pajėgiausieji čempionato dalyviai. Kitas dėmesio vertas objektas – nauja arba gerokai atnaujinta, sezono batalijoms parengta technika, kelianti didesnį ir žiūrovų, ir varžovų susidomėjimą.

Štai „Sport" klasės dalyvis, vienas būsimų batalijų favoritų, Vaidotas Paškevičius pernai iškovotą čempiono titulą pasiryžęs apginti su naujuoju savo koviniu „Isuzu Vehi Cross" bolidu, kuriam tai bus pirmasis kovinis krikštas.

Parengtą sezonui į „Versmę" savąjį „Land Rover Defender" atvairuos ir panevėžietis Remigijus Kupstas, ketinantis dalyvauti ne tik visų etapų varžybose šalyje, bet ir išmėginti jėgas užsienyje.

„Tradiciškai gausiausiai į varžybas susirenka „Tourism" klasės atstovai ir vien šis faktas kelia pagarbą jiems, – sakė varžybų rengėjas G. Grigaitis – Iki gegužės 1 d. norą varžytis šioje klasėje jau buvo pareiškę 10 ekipažų, tarp jų favoritais laikyti Virginijaus Kubiliaus ir šeimyninis Algio, Arūno ir Aurimo Atkočiūnų iš Panevėžio rajono, Žibartonių kaimo, ekipažai".

Bekelės automobiliu tituluojamą „Nissan Navara" pikapą pristatantis „Nissan Nordic Europe" komunikacijos vadovas Baltijos šalims Mindaugas Plukys siūlo atidesnį dėmesį atkreipti ne tik į geriau pažįstamus Lietuvos, bet ir į užsienio šalių sportininkus.

„Su visa pagarba kalbėdami apie saviškius nepamirškime svečių, kurie į Lietuvoje rengiamas varžybas atvyksta turėdami aiškų tikslą – nesitaikstyti su kukliu svečio vaidmeniu", – sakė M. Plukys.

Jį nebe labiausia imponuoja su dviem „Nissan Patrol" visureigiais atvykstanti Latvijos „Norde Expedition Team" šeimyninio dueto komanda, kuri varžysis masiškiausioje „Tourism" klasėje. Tai broliai Gints ir Didzis Bremzės su savo visureigiais galintys nesunkiai varžytis ir „Extreme" klasėje, tačiau pirmam kartui pasirinktas „saugesnis" žvalgybinis variantas.

Pasak varžybų organizatorių, daugiausia nežinomųjų pagarbos nusipelnančioje „Extreme" klasėje, kurios dalyviai rungiasi ir greičio, ir orientacijos ruožuose. Bent kol kas čia favoritų rolėje neblogai jaučiasi Andriaus Puidoko ir Andriaus Narkevičiaus įgulos.

Pirmojo etapo lenktynių dalyviai varžysis ne tik dėl didesnio taškų kraičio čempionato įskaitoje, bet ir dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero Rolando Janicko, kuris yra ir šio etapo varžybų organizacinio komiteto pirmininkas, taurės, o taip pat specialiųjų originalių prizų, kuriuos įsteigė renginio partneriai „Stihl" ir „Nanotekas".

Lietuvos bekelės čempionato ir taurės varžybų spaudos centro inf.