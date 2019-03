Ugniagesių gelbėtojų elgesys moterį sujaudino iki sielos gelmių

Vos prieš tris dienas Plaušų kaime (Vyžuonų sen.) Tatjanai Bielinienei priklausančiame name kilo gaisras: nuo besikūrenančio židinio įkaito ir užsiliepsnojo kambario siena. Pirmieji į pagalbą atskubėjo vietiniai Vyžuonų ugniagesių komandos ugniagesiai gelbėtojai. „Iškart atkreipiau dėmesį, kad jie buvo plikomis rankomis: be kaukių ant veidų, o jų apranga tikrai ne moderni, o paprasta. Pas mus kieme purvas, o reikia gesinti namą. Jie, vargšai bėga net griūdami ir sunkias vandens žarnas iš paskos tempdami. Kai jiems vyras atidarė degančių namų duris, dūmų buvo tiek, kad nieko nebesimatė. Ugniagesiai be kaukių ant veido puolė į vidų, todėl man buvo šokas: juk jie irgi turi savo šeimas, savo gyvenimus, o dėl mūsų aukoja savo gyvybę ir sveikatą. Dar ir dabar negaliu atsigauti nuo matyto vaizdo", – drebančiu balsu pasakojo T. Bielinienė, nuoširdžiai dėkodama tą dieną budėjusiems ugniagesiams gelbėtojams Rimvydui Diržiui ir Audriui Levickui.

Ir šiandien moteris dar skaudžiai išgyvena tai, ką patyrė ir žada užeiti bei padėkoti Vyžuonų komandos ugniagesiams. „Jaučiu begalinį dėkingumą jiems. Tai kilnios profesijos žmonės, gelbstintys žmonių gyvybes ir turtą", – sakė T. Bielinienė, prisiminusi savo draugės, dirbusios vienoje kaimo gaisrinėje, pasakojimus apie sunkų, alinantį ugniagesių gelbėtojų darbą, kuriems gyventojai dažnai ne nuoširdžiai padėkodavo, o negailėdavo ir karčių žodžių. Tačiau šįkart Tatjana, ištikta nelaimės, dar kartą įsitikino – šie kilnios profesijos žmonės, net ir rizikuodami savo gyvybe, visuomet skuba į pagalbą padėti.

Laikraščio „Utenos diena" inf.