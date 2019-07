Aktualijos

Nubėgo, nuvilnijo per šalį Liepos 6-osios renginiai. Turime būti dėkingi jachtos „Ambersail“ įgulai, prieš devynerius metus padėjusiai pagrindinį akcentą išreiškiant pilietiškumą – 21 val. (Lietuvos laiku) visi lietuviai prisimename savo gimtąją kalbą, atlikdami „Tautišką giesmę“. Tai mus vienija, o tautinę savimonę skatinančias veiklas galime susikurti patys. Užpaliečiams švęsti kitaip nėra naujiena, kaip ir panaudojimas kelių lauko erdvių neužsisėdint vienoje vietoje, todėl buvo planuota veiklų, kuriose kiekvienas galėjo pasijusti bekuriantis Valstybės dienos šventę. Be to, kaip Mažoji kultūros sostinė Užpaliai turi ir privalo būti lyderiai.