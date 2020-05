Aktualijos

Kaip „Utenos dienai" sakė šios iniciatyvos organizatorius „Avia Solutions Group" valdybos narys ambasadorius Vygaudas Ušackas, Lietuvos regionų slaugos ir globos namams labdaringai buvo paskirstyta per 15 tūkst. medicininių kaukių. Kam Utenoje būtų tikslinga skirti šią labdarą, padėjo nustatyti Utenos rajono savivaldybė bei „Utenos dienos" redakcija.

Kaip sakė VšĮ krizių centro „Angelų pieva" direktorius kun. Saulius Kalvaitis, tai didžiulė parama jo vadovaujamai įstaigai. „Šias kaukes skirsime darbuotojams, tiems, kurie slaugo senelius, reikia bent trijų kaukių per dieną, ir nakvynės namų gyventojams, kurie juda, gyvena aktyvų gyvenimą „Angelų pievoje", – aiškino S. Kalvaitis. Kunigas pridūrė, kad šiuo metu jo vadovaujamoje įstaigoje, įskaitant labdaros valgyklą, dirba apie 20 žmonių, o nuolatinių gyventojų – per 50. Pasak jo, anksčiau, kol nebuvo paramos, šioms kaukėms būdavo išleidžiama apie 600–700 Eur per savaitę. „Esame labai dėkingi už gerus darbus Daugailių krašto gyventojui politikui bei verslininkui V. Ušackui", – sakė „Angelų pievos" įkūrėjas S. Kalvaitis.

Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos globos namų vadovas ir šios parapijos klebonas Kęstutis Palepšys „Utenos dienai" tvirtino, jog kaukes pirmiausia naudos globos namų personalo saugumui užtikrinti. „Pagal poreikį dalysime ir globos namų gyventojams, todėl esame labai dėkingi už šią iniciatyvą. Itin džiugu, kad yra neabejingų žmonių", – džiaugėsi dėmesiu kunigas. Anot K. Palepšio, šiuo metu globos namuose yra 18 gyventojų, o juos nuolat prižiūri 15 darbuotojų, todėl nemažai reikia ir apsaugos priemonių. Kaip teigė K. Palepšys, valstybė viešosiomis įstaigomis kol kas nesirūpina, todėl apsauginių priemonių tenka ieškoti įvairiais būdais, o ši parama, anot jo, dar vienas puikus atsiliepiančių į prašymą ir suteikiančių pagalbą pavyzdys.

„Avia Solutions Group" nuotr.