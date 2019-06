Uteniškiai, skubėkite į lauką – vietos, kuriose galite surengti unikalų pikniką

Užteks planuotis – mėgautis grynu oru galime bet kur ir bet kada

Anot vieno didžiausių šalyje prekybos tinklo IKI, kaip kokybiškai leisti laiką gryname ore, galėtume pasimokyti iš kai kurių užsienio valstybių. Rodos, ten net sausakimšuose didmiesčiuose gyventojai itin vertina lauko teikiamus malonumus. Nesvarbu, Niujorkas, Tokijas ar Paryžius, ten įprastą darbo dieną atitrūkę nuo įtempto darbo žmonės skuba į žalią zoną, parką ar tiesiog ant suolo geria kavą, vaisvandenius, džiaugiasi maistu.

IKI iniciatyva balandžio mėnesį atliktas gyventojų įpročių tyrimas parodė, jog tokį malonumą kaip valgymą lauke lietuviai priima gan nedrąsiai. Beveik 80 proc. pasisakė, kad valgymas lauke jiems patinka, tačiau tokia veikla yra labiau išimtis nei norma. Maža to, net 20 proc. apklaustųjų nurodė, jog beveik niekada arba niekada nėra to darę.

„Atlikto tyrimo rezultatai tik patvirtino prielaidą, jog gryno oro teikiamas džiaugsmas mums yra tarsi išimtis, o galėtų būti norma. Tam įtakos, be abejo, turi šiuolaikinis gyvenimo būdas – juk didžiąją dalį darbų atliekame patalpose tarp keturių sienų: automobilis, darbas, parduotuvė, mokykla ir t. t. Nuo to ne tik kenčia nuotaika, bet ir sumažėja darbingumas. Norisi, jog žmonės skirtų sau daugiau laiko, neieškotų priežasčių ir nesiplanuotų gerokai iš anksto – metas išeiti į lauką!" – skatino prekybos tinklo IKI komunikacijos vadovė Berta Čaikauskaitė.

Atstovė tikino, jog kartais dera pasiduoti spontaniško pikniko idėjai ir tokiu būdu suderinti dvi gyvybiškai svarbias veiklas: pabuvimą gryname ore ir valgymą. „Tam puikiai tiks bet kuri darbo diena, tik vietoj buvimo per pietų pertrauką biure, raginame iškišti nosis į lauką, susirasti artimiausią žalią zoną, tiestis pledą pievoje ar tiesiog patogiai įsitaisyti ant suolelio. Mūsų parduotuvių asortimente apstu jau pagamintų aukštos kokybės maisto produktų: salotų, sumuštinių, įvairių kepinių, daržovių ir vaisių asorti. Atraskite laiko pasimėgauti tokiu spontanišku pikniku", – sakė B. Čaikauskaitė.

Dėkinga šalies infrastruktūra: vietos poilsiui galima rasti visoje Lietuvoje

Lietuva gali didžiuotis nepaprastai turtinga gamta – jos apstu tiek miestuose, tiek tolėliau nuo jų. Norint atsikvėpti ir praleisti valandėlę gryname ore, nebūtina leistis į tolimą kelionę.

Kaip teigė „Keliauk Lietuvoje" komunikacijos vadovė Gerda Butkuvienė, tokia šalies padėtis yra tiesiog pavydėtina, palyginti su didelėmis valstybėmis ir jų milžiniškais miestais. „Mūsų miestuose gausu žalių zonų su pievomis, miškais ar vandens telkiniais, tad iškylauti galime bet kurią savaitės dieną netgi pačiame miesto centre", – įsitikinusi G. Butkuvienė.

Vis tik jei spontaniško pabėgimo į lauką idėja atrodo nepakankama, prekybos tinklas IKI siūlo leistis į trumpas išvykas ir aplankyti iškyloms puikiai tinkančias gražiausias šalies vietas.

„Beveik visuose Lietuvos pažintiniuose takuose, vingiuojančiuose gražiausiomis šalies vietomis, yra įrengti stalai su suolais, kviečiančiais pavalgyti gamtoje", – priminė „Keliauk Lietuvoje" atstovė.

Renkamės vietą piknikui: ranka pasiekiama gamtos dovana

Utenos miestas gali didžiuotis savo parkų ir žalių zonų gausa. Čia atokvėpį tarp dienos darbų galite rasite ir miesto centre, ir šiek tiek atokiau. Spontaniškam piknikui surengti galite rinktis iš skirtingų lokacijų, priklausomai nuo savo poreikių ir pomėgių.

Vaizdingas Dauniškio parkas yra mėgstama daugelio, jaukų pikniką ant žolės galima suorganizuoti ne tik ant suolo, bet ir Dauniškio ežero pakrantėje. Nereiktų užmiršti ir pačiame miesto centre esančio Miesto sodo, puikiai pritaikyto trumpam atokvėpiui. Jaukiai, didelio pasiruošimo nereikalaujančiai iškylai idealiai tiks Vyžuonos ar Krašuonos parkai.

