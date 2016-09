Paslaptingai ligai užkirsti kelią galima laiku

VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėjos Daivos Berūkštienės teigimu, šios ligos prevencijos tyrimas visiškai nesudėtingas – pacientui paimama kraujo ir jame nustatomas prostatos specifinio antigeno kiekis.

„Profilaktiniai tikrinimai būtini, nes pacientai ankstyvoje šios ligos stadijoje ilgai nejaučia jokių simptomų. Pavyzdžiui, ilgus metus prostatoje gali progresuoti vėžys, nes šie navikai auga labai lėtai, nesukelia jokių problemų. Simptomai atsiranda tik vėlyvosiose ligos stadijose, tačiau ligos galima išvengti. Todėl svarbu reguliariai atlikti prevencinėje programoje numatytą kraujo tyrimą",– teigė D. Berūkštienė.

Pagal šią prevencinę programą nemokamai išsitirti gali vyrai nuo 50 iki 75 metų, o jei šia liga sirgo jų tėvai ar broliai – nuo 45 metų. Vyrai, esantys rizikos grupėje, pasitikrinti gali kas dvejus metus. 2015 m. dėl prostatos vėžio pasitikrino daugiau nei 115 tūkst. vyrų, t. y. 6 proc. daugiau nei 2014 metais.

D. Berūkštienės teigimu, vyrai gali nemokamai išsitirti ir pagal kitas šiuo metu vykdomas prevencines programas.

„Kiekvienas Lietuvos vyras turėtų suprasti, jog tik profilaktiškai tikrindamasis gali išvengti ligos. VLK užsakymu visuomenės nuomonės tyrimas parodė, kad žmonės, vengiantys prevenciškai ir nemokamai išsitirti, teigia, jog jie bijo sužinoti blogą diagnozę, neturi laiko arba nenori laukti eilėse. Tikrai nereikia to bijoti, norime padrąsinti vyrus labiau rūpintis savo sveikata", – sakė D. Berūkštienė.

Vyrai turi galimybę pasinaudoti ir dar viena programa, galinčia užkirsti kelią vėžiui. Tai prevencinė programa dėl storosios žarnos vėžio, skirta žmonėms nuo 50 iki 75 metų, kurie gali išsitirti kartą per du metus. Tuo tikslu atliekamas slapto kraujavimo testas, kuris leidžia įtarti storosios žarnos vėžį.

Išsitirti taip pat galima pagal širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programą. Joje vieną kartą per metus gali dalyvauti vyrai nuo 40 iki 55 metų.

Valstybinės ligonių kasos inf.