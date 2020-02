12 SPA procedūrų privalumų mūsų kūnui ir sielai

Egzistuoja begalė SPA procedūrų privalumų mūsų kūnui ir sielai, todėl niekuomet neturėtume jaustis nepatogiai dėl to, kad bent vieną dieną leidžiame sau pasimėgauti SPA teikiamais malonumais. Tad, jei kada nors jūs stengsitės atrasti pasiteisinimų, kodėl neturėtumėte pasinaudoti SPA procedūromis, nepamirškite žemiau pateiktų priežasčių, kurios padės jums priimti teisingą sprendimą.

1. Atitrūkstama nuo kasdienių dirgiklių. Vienas iš labai svarbių privalumų, kuriuo pasižymi šiuolaikinės SPA procedūros, yra atitrūkimas nuo daugybės įvairių kasdienių dirgiklių. Dauguma iš mūsų esame tiesiog priklausomi nuo išmaniojo telefono, kompiuterio ar interneto. Visa tai tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, kuri taip pat mus dirgina, blaško ir kelia mums įtampą. Todėl SPA procedūros padeda bent trumpam nuo viso to atsiriboti ir pabūti visiškoje ramybėje.

2. Atjauninama ir atgaivinama veido oda. SPA procedūros veidui daro tikrų tikriausius stebuklus. Net jei stengiatės kasdien prižiūrėti savo veido odą, kasdieninės grožio procedūros neįstengia pasiekti tokio greito ir puikaus rezultato kaip grožio srities specialistų atliekamos SPA procedūros. Skaidri veido kaukė su ikrų eleksyru, auksinis veido šveitimas, serumo su hialurono rūgštimi įmasažavimas į veido odą – tai tik vos kelios iš gausybės galimų SPA procedūrų, kurios atjaunins ir atgaivins jūsų odą.

3. Pamirštamas stresas. Viskas – nuo apšvietimo ir interjero detalių, iki SPA procedūrų metodikų – yra skirta tam, kad žmogus galėtų atsipalaiduoti, nurimti ir atsigauti. Po atliktos SPA procedūros žmogus ima skraidyti padebesiais. Todėl jei jūsų kasdienybė ar darbas kelia jums nemažą stresą, SPA procedūros yra tai, ko jums reikia.

4. Sumažinamas maudimas ir skausmas. Profesionalus masažas gali sumažinti jaučiamą skirtingų kūno vietų maudimą ir skausmą, todėl puikiai gelbėja žmonėms, kurie susiduria su sąnarių skausmais, pvz., artritu. Šiandien gyvename per daug įtemptu kasdieniu ritmu, kuris laiku bėgant gali neigiamai paveikti mūsų fizinę formą ir sveikatos būklę, todėl labai naudinga bent kartą per mėnesį pasinaudoti SPA masažų teikiamais privalumais.

5. Palengvinamas kvėpavimas. Pirtis ar įvairios garinės procedūros yra puikūs kvėpavimo takų pagalbininkai. Tai padeda nuraminti astmos simptomus, mažinti kosulį ar peršalimo sukeltus neigiamus padarinius.

6. Atsisveikinama su toksinais. Pirtis ir masažas padeda iš mūsų organizmo pašalinti visus toksinus ir kenksmingas medžiagas, kurios daro didžiulį neigiamą poveikį mūsų sveikatos būklei ir imuninei sistemai. Kartas nuo karto detoksikuodami savo organizmą, jūs sustiprinate imunitetą, pagerinate savo bendrą savijautą ir užkertate kelią įvairių galimų sveikatos problemų atsiradimui.

7. Gerinama kojų venų būklė. Ištisas valandas kasdien praleidžiant ant kojų, laikui bėgant venų varikozė gali tapti neišvengiama problema. Kojų nuovargis, tinimas, sunkumas, įvairūs skausmai ar naktinis mėšlungis yra tik pirmieji neigiami požymiai. Po kurio laiko visa tai progresuoja ir pasirodo venų mazgeliai. Todėl profesionalus kojų masažas gali padėti nuo to apsisaugoti. Leiskite sau kartas nuo karto palepinti savo kojas, tokiu būdu išvengiant rimtų sveikatos problemų.

8. Pagerėja kraujotaka. SPA masažai veiksmingai stimuliuoja kraujotakos sistemą, todėl jų pagalba galima ne tik nusiraminti, tačiau ir sumažinti kraujospūdį, galvos skausmą, pagerinti miegą ir kt.

9. Drauge praleidžiamas malonus laikas. SPA proceduros dviems gali tapti nuostabiai praleistu laiku – ne tik drauge atsigaunant ir pailsint, tačiau taip pat ir dar labiau suartėjant. Kas gali būti geriau nei būti su brangiu žmogumi ir drauge mėgautis visais SPA procedūrų teikiamais malonumais? Todėl jei pastaruoju metu jaučiate nemenką stresą ir vis mažiau laiko atrandate vienas kitam, SPA procedūros dviem yra geriausias sprendimas.

10. Suteikiama daugiau energijos. Atsižvelgiant į tai, kokie eteriniai aliejai yra naudojami masažo ir kitų SPA procedūrų metu, galima pajusti reikšmingai padidėjusią energiją. Pipirmėtės, kedrų, apelsinų ar citrinų eteriniai aliejai yra tik vos keli iš daugelio galimų pavyzdžių, suteikiantys mums daugiau jėgų ir energijos.

11. Padidinamas produktyvumas. Galvos, pėdų ir rankų masažai gali padėti sumažinti ar netgi visiškai atsikratyti galvos skausmo ir migrenos. Pastarieji sveikatos sutrikimai neigiamai paveikia žmonių produktyvumą – tiek darbe, tiek ir jų kasdienybėje. Todėl jei norite padidinti savo produktyvumą ir lengviau susitelkti, būtinai pasinaudokite šiuolaikinėmis SPA procedūromis.

12. Kovojama su infekcijomis. Tinkamai atliekamas masažas paskatina baltųjų kraujo kūnelių gamybą, tokiu būdu sustiprinant ir imuninę sistemą. Tai tiesiogiai prisideda prie veiksmingesnio kovojimo su įvairiomis infekcijomis. Todėl jei norite šaltomis rudens ar žiemos dienomis išlikti sveiki ir žvalūs, leiskite sau pasimėgauti SPA malonumais.