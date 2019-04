Vairuotojai raginami saugoti per kelią migruojančias varles

Pasiekusios vandens telkinius, varlės kurį laiką praleidžia juose, brandina kiaušinėlius (ikrus), o po to neršia. Kiekviena pievinės varlės patelė išneršia apie tūkstantį ikrelių, o smailiasnukės varlės – apie du tūkstančius. Iš tokio kiekio iki brandos (3-4 metų) užauga tik po keletą varlių.

Varliagyviams prie kelių apsaugoti skiriama vis daugiau dėmesio. Antai Vilniuje parkų darbuotojai su savanoriais pastatė laikinų apsauginių tvorelių prie gatvių, varlės surenkamos ir kibiruose pernešamos iš vienos kelio pusės į kitą. Be to, laikinai uždraustas automobilių eismas tose vietose, kuriose pastebima gausi varliagyvių migracija.

Aplinkos ministerijos inf.