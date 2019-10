Kelyje Vilnius–Utena netrukus bus leidžiamas eismas naujai rekonstruotu ruožu

„Magistralinio kelio Vilnius–Utena rekonstrukcija itin svarbi dėl susidėvėjusios cementbetonio dangos, kuri kelia pavojų eismo saugai. Atliekami darbai iš esmės keičia šią situaciją – kelias tampa dvigubai platesnis, jame įdiegta daug eismo saugos priemonių, pasirūpinta pėsčiųjų ir dviratininkų saugumu", – sakė susisiekimo ministras J. Narkevičius.

Rekonstrukcijos darbai pratęsė jau anksčiau šioje magistralėje vykusius kelio platinimo darbus. Naujas išplatintas kelio ruožas yra nuo sankryžos su keliu Nr. 172 Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai iki sankryžos su keliu Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė (nuo 16,00 km iki 16,80 km ir nuo 17,64 km iki 20,90 km).

Rekonstruojant šį ruožą, kelias sustiprintas ir praplatintas nuo dviejų iki keturių eismo juostų, buvusią nekokybišką cementbetonio dangą pakeitė asfaltuota kelio danga. Eismo saugai gerinti kelyje panaikinti kairiniai posūkiai ir apsisukimai per skiriamąją juostą, nutiesti jungiamieji keliai. Pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui pastatytas pėsčiųjų viadukas, įrengta požeminė pėsčiųjų perėja, šalia kelio nutiestas 4,4 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas. Be to, atnaujintame ruože įrengtas kelio apšvietimas, apsauginiai atitvarai, triukšmą slopinanti sienutė, tinklo tvoros nuo laukinių žvėrių.

Pėsčiųjų viadukas pastatytas ties keliu į Raudondvarį, prie nuovažos į šalia esančias kavines (16,49 km), ties juo abejose kelio pusėse numatoma įrengti autobusų sustojimo aikšteles. Požeminė pėsčiųjų perėja įrengta magistralės 18,56 km, kur ties keliais į Gegliškių ir Pašilių kaimus yra autobusų stotelės.

Šių metų rugsėjo mėnesio pradėtas kitas kelio A14 Vilnius–Utena rekonstrukcijos etapas, kuris vyks ruožuose nuo 16,80 km iki 17,64 km ir nuo 20,84 km iki 21,50 km. Šiame etape ties keliais Nr. 172 Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai ir Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė bus įrengtos žiedinės sankryžos, į jas įsijungs jungiamieji keliai bei greitėjimo ir lėtėjimo juostos iš kelio A14.

Tolimesni darbai šiame kelyje taip pat vyks etapais. Atsižvelgiant į esamą finansavimą, viso kelio rekonstrukcija galėtų būti baigta iki 2030 m. Darbai finansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

Susitikęs su kelią A14 Vilnius–Utena rekonstruojančių rangovų atstovais, susisiekimo ministras aptarė infrastruktūros projektų spartesnio įgyvendinimo galimybes ateityje ir pažymėjo, kad tam tikri parengiamieji darbai turi būti atlikti dar iki pradedant kelio rekonstravimo ar tiesimo darbus.

„Pagal Kelių direkcijos parengtą ilgalaikės valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros iki 2035 m. strategiją 2019–2030 metais numatyta įgyvendinti keturis kelio A14 Vilnius–Utena rekonstravimo projektus, kurių metu planuojama atlikti betono dangos rekonstravimo ir saugaus eismo gerinimo darbus. Bendras rekonstruojamo kelio ilgis sudarys 66,632 km", – teigė Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius Vitalijus Andrejevas.

Kelias A14 Vilnius–Utena – vienas problemiškiausių Lietuvoje. Tai bene vienintelis kelias su cementbetonio danga, kuri yra susidėvėjusi, deformuota ir kelia pavojų eismo saugai. Šio kelio platinimo darbai vyko jau 2008–2009 m., kai nuo 2 iki 4 eismo juostų buvo praplatinta magistralės dalis nuo 10,0 iki 16,0 km.

Susisiekimo ministerijos inf.