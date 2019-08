Aktualijos

Vaikų ir jaunimo futbolo vystymo programos įgyvendinimas ir techninio vadovo veikla bus finansuojama iš klubo partnerių ir Lietuvos futbolo federacijos (LFF) tikslinių lėšų.

„LFF visoje Lietuvoje skatins naudotis jaunimo ugdymo programomis – ar tai būtų „Anderlecht", ar „Auri-Dohm" programa, kuria jau kelis metus naudojasi „Utenio" akademija. Akademijoms, dirbančios pagal pasirinktą programą, LFF kiekvieną mėnesį skirs pinigų techninio vadovo išlaikymui", – sakė LFF generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius, akcentavęs akademijų darbo pagal sistemingas programas būtinybę.

Pasirašius sutartį, C. Dohm rūpinsis vaikų ir jaunimo futbolo vystymo programos vykdymu, strategijos įgyvendinimu, trenerių edukavimu.

Per vienerius metus yra numatyti devyni 3–5 dienų trukmės C. Dohm ir futbolo akademijos „Utenis" trenerių bei kitų atstovų susitikimai, iš kurių vienas vyks Danijoje, aštuoni – Utenoje.

Pasirašyta sutartis tapo baigiamuoju tarptautinės jaunųjų futbolininkų stovyklos, kuriai vadovavo C. Dohm, akcentu. Kelias dienas specialistas dirbo su 14-16 metų jaunuoliais ir dalinosi žiniomis su futbolo akademijos „Utenis" treneriais, kuriems darbas su Danijos futbolo profesionalu paliko didžiulį įspūdį.

„Matau didelį potencialą šioje akademijoje, čia yra viskas ko reikia: sukurta klubo struktūra, infrastruktūra, yra visos priemonės, resursai reikalingi jaunimo ugdymui, – sakė C. Dohm. – Ypač malonų įspūdį paliko trenerių kolektyvas profesionalus trenerių požiūris į futbolininkų ugdymą žingeidumas, noras tobulėti. Tikiu, kad per porą metų pasieksime puikių rezultatų ir kartu paaugsime."

„Utenos Utenio" inf.