Utenos rajono paštininkai sės ant elektrinių dviračių

„Lietuva – pirmoji iš Baltijos valstybių, kurioje laiškininkai važinės tarnybiniais elektriniais dviračiais, nors tai jokia naujovė kitose šalyse: Lenkija, Vokietija, Slovėnija, Vengrija, Kroatija, Belgija, Šveicarija, Armėnija, Portugalija, Ispanija, Švedija – tai šalys, kuriose vietinis paštas bando įsigyti arba jau yra įsigijęs dviračių laiškininkų darbui palengvinti. Kiekvieno į projektą įtraukto miestelio pėsčiajam laiškininkui paskyrėme personalizuotą elektrinį dviratį, kuris yra pritaikytas laiškininko ūgiui ir svoriui, be to, dviračiais važinėsiantys mūsų darbuotojai gauna atšvaitus ir specialius dviračio šalmus, kurie atitinka jų galvos dydį, todėl kelyje jie bus matomi ir saugūs. Svarbu paminėti, kad visi laiškininkai, kurie gavo elektrinius dviračius, prieš tai išklausė specialius dviračio eksploatacijos ir saugaus eismo kursus, kuriuos vedė Lietuvos pašto ir policijos atstovai", – sakė Lietuvos pašto Tinklo direktorius Jonas Sadauskas.

Elektriniai dviračiai pagaminti taip, kad jais būtų galima važiuoti saugiai per lietų ar spaudžiant šaltukui, be to, jie pritaikyti ir sunkiai pravažiuojamiems keliams, todėl laiškininkams kasdieniame darbe nereikės didelių fizinių pastangų. Be to, ilgapirščiams sudrausminti dviračio krepšiuose įmontuota signalizacija, o jie patys yra įregistruoti specialiame daiktų registre www.pazymetas.lt, kuris gerokai palengvins dviračio paiešką jo vagystės atveju.

„Kiekvienais metais atšilus orams ir į gatves išriedėjus dviračiams ar šiuo metu itin populiariems elektriniams paspirtukams, padaugėja ir šių transporto priemonių vagysčių. Kad šios nepigios transporto priemonės netaptų gana lengvu ilgapirščių grobiu, rekomenduojame jas užregistruoti elektroninėje asmeninių daiktų žymėjimo ir registracijos sistemoje Pazymetas.lt, kurios duomenimis tyrimo tikslais gali naudotis ir policijos pareigūnai. Specialus ID lipdukas, kuriuo pažymėti Lietuvos pašto dviračiai – puiki prevencinė priemonė nuo vagysčių, nes ankstesnis mūsų atliktas eksperimentas ir analizė parodė, kad pažymėti daiktai 85-90 proc. greičiau yra grąžinami jų savininkui, negu nežymėtas ir niekur neregistruotas dviratis ar kitas daiktas, nes taip pažymėti daiktai komplikuoja vogtų daiktų pardavimą juodojoje rinkoje", – teigė Pazymetas.lt įkūrėjas Vitalijus Ežerskis.

Birželio 25 dieną Utenos paštą pasieks penki tokie elektriniai dviračiai.

Lietuvos pašto ir laikraščio „Utenos diena" inf.