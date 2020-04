Aktualijos

„Utenos trikotažo" savanoriai kartu su rajono savivaldybės socialiniais darbuotojais maistu aprūpino 80 sunkiai besiverčiančių Utenos senjorų ir šeimų. Į maisto krepšelį įtraukta lašiša, grikiai, sviestas, silkė, sūris, riešutai, taip pat receptas bei produktai, reikalingi lęšių troškiniui pasigaminti. Paramos gavėjai krepšelyje ras ir citrinos bei arbatos imunitetui stiprinti, maisto papildų dviem mėnesiams.

„Jaučiame pareigą ir atsakomybę sunkiu metu padėti tiems, kuriems labiausiai reikalinga parama. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad „Utenos trikotažo" kolektyvas aktyviai įsitraukė – vieni prisidėjo finansiškai, kiti sutiko tapti iniciatyvos savanoriais ir išvežioti produktus. Sunkiu metu labai svarbu išlikti vieningiems ir dėmesingiems – padėti galime kiekvienas", – sakė „Utenos trikotažo" generalinis direktorius Petras Jašinskas, pats tapęs vienu iš iniciatyvos savanorių.

Per mažiau nei savaitę buvo surinktos lėšos, suburtos savanorių komandos, suformuoti ir užsakyti paramai skirti pilnaverčio maisto paketai. Prie iniciatyvos prisidėjo tiek SBA grupės įmonės, tiek jų darbuotojai. Iš viso SBA grupė nupirko daugiau nei 1 000 maisto paketų, kurie per artimiausias dienas pasieks sunkiai besiverčiančius gyventojus ne tik Utenoje, bet ir Kaune, Klaipėdoje, Šilutėje, Raseiniuose ir Visagine. Ten, kur veiklą vykdo SBA grupės bendrovės.

„Šiuo metu pagalba yra labai reikalinga. Utenos rajone turime ir vienišų senolių, kuriems kiekvienas išėjimas iš namų šiuo koronaviruso pandemijos laikotarpiu gali būti lemtingas. Taip pat turime šeimų, kurios dėl krizės netenka pajamų, ypač tai jaučia gausios šeimos. Sulaukti tokios paramos yra ir pagalba, ir palaikymas – labai dėkojame visiems, kurie nelieka abejingi", – už paramą dėkojo Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.

Anksčiau SBA įmonės susivienijo pagalbai medikams ir ligoninėms visoje Lietuvoje padovanojo daugiau kaip 15 000 daugkartinių kaukių. Šiam tikslui „Utenos trikotažo" darbuotojai savanoriškai sutiko dirbti sekmadienį, per kurį buvo pasiūta per 10 000 veido kaukių. Iš viso paramos iniciatyvoms SBA įmonės jau skyrė per 60 000 eurų.

„Utenos trikotažo" archyvo nuotr.