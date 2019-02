Prieš suėmimą Utenos naktinio baro savininkas ėmėsi neįtikėtinų veiksmų

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Panevėžio AVMI) informuoja, kad mokesčių inspektoriai, bendradarbiaudami su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus ir Reagavimo skyriaus pareigūnais, atliko operatyvų patikrinimą viename naktiniame Utenos bare. Gerokai po vidurnakčio surengto patikrinimo metu pareigūnai užfiksavo pajamų neapskaitymą, rado alkoholinių gėrimų be įsigijimo dokumentų, alkoholis buvo parduodamas 20-ies nesulaukusiems asmenims, taip pat gėrimais prekiauta neleistinu laiku, t. y. po licencijoje leidžiamo prekybos laiko.

Prie visų pažeidimų gausos prisidėjo ir trukdymas inspektoriams atlikti pareigas, kai baro savininkas pasičiupo gesintuvą ir sudaužė dalį tikrintojų paimtų alkoholinių gėrimų butelių – iš paimtųjų vienuolikos sveiki liko tik du. Šukės tik per atsitiktinumą nesužalojo žmonių, tačiau apgadino inspektorių daiktus, buvo sulietas tarnybinis kompiuteris, o baro savininką policija sutramdė panaudoję dujas ir antrankius bei vietoje surašę administracinio nusižengimo protokolą už kliudymą VMI specialistams dirbti.

Be to, protokolas surašytas už grynųjų pinigų perteklių kasoje, bei bus surašytas protokolas už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus.

„Šis patikrinimas išskirtinis pažeidimų gausa. Dauguma verslo atstovų savo veiklą vykdo sąžiningai ir jų pasitaikantys pažeidimai dažniausiai nebūna tyčiniai. Šiuo atveju naktiniame bare tikrintojai fiksavo vieną pažeidimą po kito. Norime priminti, kad pajamos turi būti apskaitomos nuolat, o ne tik mokesčių administratoriaus įprastinėmis darbo valandomis, tikintis, kad savaitgaliais ar naktimis inspektoriai neapsilankys", – teigė Panevėžio AVMI Kontrolės departamento direktorius Vidas Osipovas.

Panevėžio AVMI primena, kad iki šių metų liepos 1 d. visiems mokesčių mokėtojams yra suteikiama vienintelė galimybė deklaruoti praeityje pamirštas pajamas ir mokesčius sumokėti be jokių delspinigių ar baudų. Tokia proga yra suteikiama pirmą bei vienintelį kartą ir ateityje analogiška galimybe pasinaudoti mokesčių mokėtojai nebegalės. VMI neidentifikuos asmenų, pasinaudojusių galimybe atsiskleisti ir būti atleistiems nuo delspinigių, kadangi deklaracijos bus teikiamos ir tikslinamos bendrąja tvarka.

„Pirmąjį šių metų pusmetį mokesčių administratorius nepradės naujų mokestinių patikrinimų, tačiau tai nereiškia, kad mokėtojai šiuo metu gali daryti piktybiškus pažeidimus – mokesčių administratorius į pažeidimus reaguos principingai ir jų netoleruos. VMI yra sąžiningai dirbančio verslo partneris, todėl mūsų pareiga suvaldyti nesąžiningą konkurenciją, kurią sukuria sukčiauti bandantys mokesčių mokėtojai", – priminė V. Osipovas.

Panevėžio AVMI inf.