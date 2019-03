Pensijų kompensacijų senjorai sulauks greičiau

Pernai prasidėjęs antrasis per ekonominę krizę sumažintų pensijų kompensavimo etapas, kurio metu sumažinta pensijų dalis bus grąžinta dirbusiems pensininkams – maždaug 81,4 tūkstančio pensininkų – bus baigtas jau šiemet.

„Valdančioji dauguma, tesėdama pažadus, numatė biudžete lėšas dirbusių pensininkų kompensacijų išmokėjimui jau šiemet, todėl senjorai jau kovo mėnesį sulauks šių kompensacijų, vietoje anksčiau planuoto mokėjimo 2018 metų pabaigoje", – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Antrajam pensijų kompensavimo etapui skirta daugiau nei 120 mln. eurų. Trečdalis šios sumos – 38,4 mln. Eur – buvo išmokėta 2016 m. birželį, o likusi suma – prognozuojama, apie 81,6 mln. eurų – šiemet. Vidutinė prognozuojama kompensacijos suma sieks apie 1 000 eurų.

Pensijų kompensacijos, kurių nebesulaukė gavėjai dirbę pensininkai, pagal įstatymą bus išmokėtos jų turto paveldėtojams. Turto paveldėtojai turės kreiptis į „Sodrą" ir pateikti prašymą bei pristatyti paveldėjimo dokumentus. Paveldėtojams bus grąžinta visa apskaičiuota kompensacijos suma.

Prašymus išmokėti pensijų kompensacijas iki sausio 31 d. jau pateikę jų gavėjų turto paveldėtojai pinigus gaus su kitais gavėjais – kovą. Vėliau pateikusiems prašymus (po 2017 m. sausio 31 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.) paveldėtojams kompensuojamosios sumos bus išmokamos per 3 mėnesius.

Kompensacijos per kredito įstaigas bus išmokėtos kovo viduryje, o per išmokas pristatančias įstaigas pensininkai jas gaus kartu su pensijomis – įprastu metu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.