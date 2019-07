Aktualijos

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) per šešis šių metų mėnesius gavo 20 pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 50 pranešimų apie nelaimingus atsitikimus darbe, per kuriuos darbuotojai patyrė sunkias traumas. Palyginti su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu, žūčių darbe skaičius išliko panašus, o sunkių nelaimingų atsitikimų darbe sumažėjo.

Nors per šiuos metus sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius statybos, apdirbamosios gamybos, žemės ūkio, transporto ir saugojimo sektoriuose sumažėjo 12 proc., palyginti su 2018 m., tačiau šios sritys išlieka pačios rizikingiausios dėl mirtinų atsitikimų.

Be eismo įvykių, kurių metu žuvo šeši darbuotojai (arba 30 proc.), pavojingiausi buvo statybos darbai: įvyko penki mirtini ir 10 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe. Kiti sektoriai taip pat išlaiko nelaimingų atsitikimų riziką: apdirbamosios gamybos (penki mirtini ir šeši sunkūs), didmeninės ir mažmeninės prekybos (du mirtini ir 10 sunkių), transporto ir saugojimo (keturi mirtini – visi darbuotojai žuvo eismo įvykių metu, ir aštuoni sunkūs). Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų užfiksuota žemės ūkio, administracinės ir aptarnavimo veiklos, vandens tiekimo, nuotekų valymo įmonėse.

Pasak VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjo Sauliaus Balčiūno, tiriant nelaimingų atsitikimų darbe priežastis nustatyta, kad apie pusę mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių per pirmąjį šių metų pusmetį, sąlygojo netinkamas darbų organizavimas (darbuotojai dirbo nesaugiose darbo vietose, neaprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, buvo naudojami nesaugūs darbo įrenginiai) bei nepakankama saugos ir sveikatos darbe vidinė kontrolė. „Tačiau apie saugą darbe neretai pamiršta ir patys darbuotojai. Apie ketvirtis nelaimingų atsitikimų darbe įvyko, kai atlikdami darbus darbuotojai nesilaikė vadovų duotų nurodymų ir taip rizikavo savo sveikata ar gyvybe. Dėl darbuotojų didelio neatsargumo įvyko 12 mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe", – sakė jis.

Daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojui nukritus iš aukščio (taip žuvo trys darbuotojai) ar ant darbuotojų nukritus daiktams iš aukštai (žuvo du darbuotojai). Nors VDI nuolat atkreipia dėmesį į ypatingą pavojų dirbant tranšėjose, per pusmetį įvyko net du atvejai, kai atskilę iškasų šlaitai užvirto ant tranšėjose dirbusių darbuotojų ir mirtinai juos sužalojo.

Kita dažna mirtinų įvykių darbe priežastis – neatsargus darbas su įrenginiais. Du darbuotojus mirtinai prispaudė judantys įrenginiai (autokrautuvas ir traktorius). Vykdant darbus šalia veikiančių konvejerių, besisukantys įrenginiai įtraukė dviejų darbuotojų galūnes ir juos mirtinai sužalojo.

Šiais metais sumažėjo atvejų, kai mirtinai ar sunkiai žaloti darbuotojai buvo neblaivūs: žuvo vienas neblaivus darbuotojas ir buvo sunkiai pakenkta vieno neblaivaus darbuotojo sveikatai. 2018 m. per tą patį laikotarpį įvyko trys mirtini ir keturi sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe, kurių metu nukentėjo neblaivūs darbuotojai.

VDI inf.