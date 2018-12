Namai švarinami, o aplinka teršiama – kaip tai įmanoma?

Sveikata – geriausia dovana. Tą itin pravartu prisiminti artėjant Kalėdų laikotarpiui. Štai kodėl besiruošiant didžiosioms metų šventėms, kai blizginame kiekvieną namų kampą, reikėtų turėti omeny, kad besaikis buitinės chemijos naudojimas vis dažniau tampa ligų priežastimi. Be to, dalis cheminių medžiagų, esančių valikliuose, per nuotekų sistemą patenka į Lietuvos ežerus ir upes, Baltijos jūrą – taip užteršiama vandenų ekosistema.