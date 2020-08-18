Kur naudojami buitiniai ventiliatoriai?
Buitiniai ventiliatoriai naudojami patalpose, kuriose reikia greitai pašalinti drėgmę, kvapus ar užsistovėjusį orą. Dažniausiai jie įrengiami vonios kambariuose, tualetuose, virtuvėse ir kitose nedidelėse uždarose...
AKTUALIJOS
Kultūros naujienos
„Žolinės pas Vytautą Valiušį“ – susitikimas, kuriame susipina kūryba, gamta ir...
2026 m. rugpjūčio 5 d. (trečiadienį), 16.00 val. kviečiame į Lidos Kuzmienės ir Ingės Talmantienės autorinių darbų parodos „Žolinės pas Vytautą Valiušį“ pristatymą ir...
Verslo žinios
Utenos rajono verslas išlaiko augimo kryptį: didžiausių įmonių apyvarta perkopė 1,2...
Utenos rajono verslas praėjusiais metais demonstravo stabilų augimą. Tai rodo naujausias atvirų verslo duomenų portalo „Scoris“ paskelbtas didžiausių rajono įmonių reitingas. Šimto didžiausių bendrovių...
ATLIEKŲ REIDAS
ĮVAIRENYBĖS
- Reklama-
SKAITOMIAUSIA
Vyriausybė pritarė: Sausio 13-oji galėtų būti nedarbo diena
Trečiadienį Vyriausybės posėdyje pritarta, kad Laisvės gynėjų diena, Sausio 13-oji, galėtų tapti švenčių diena – per ją nereikėtų dirbti. Tiesa, kadangi Lietuva ir taip...
KAIP KORONAVIRUSAS PAVEIKĖ LOŠIMŲ INTERNETU RINKĄ
Visam pasauliui, kartu ir Lietuvai pirmasis 2020 m. pusmetis buvo visiškai kitoks – koronavirusas, kitaip dar vadinamas COVID-19, paralyžiavo didelę dalį pasaulio bei privertė...
Rajono tarybos nariai kreipėsi į partnerius Baltarusijoje
Šį ketvirtadienį po mėnesio pertraukos susirinkę Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) nariai svarstė 41 klausimą. Posėdyje nedalyvavo Žydrūnas Urbonas. Pasak posėdžiui pirmininkaujančio...
Šį savaitgalį Vilniuje pakvips pomidorais ir aliejumi: vyks „Ispaniškos atostogos“
Lėti ispaniški pusryčiai, iškylos su paelija ir sangrija, vakarai su aistringais lotyniškais šokiais – taip vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami praleisti ateinantį savaitgalį. Nuo...
- Reklama-
- Reklama -
KRIMINALAI
Eismo įvykis sutrikdė eismą mieste
Ketvirtadienio pavakarę, apie 16–17 val., Utenoje, J. Basanavičiaus ir Užpalių gatvių sankryžoje, įvyko eismo įvykis. Pirminiais duomenimis, automobilio „Toyota“ vairuotojas, tempdamas priekabą ir sukdamas iš...
Jaunimas
Birželio 15 d. prasideda priėmimas į profesinio mokymo įstaigas
Birželio 15 d. prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Stojantieji prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 d. imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas...
Sporto naujienos
Eimantas Skersis apie komplektaciją, finansus ir FIBA Čempionų lygą
Utenos „Juventus“ klubas aktyviai ruošiasi artėjančiam sezonui, kuriame jo laukia ne tik LKL kovos, bet ir sugrįžimas į FIBA Čempionų lygą. Įpusėjus vasarai klubo...
Palangoje – svarios uteniškių seserų pergalės
Praėjusį savaitgalį Palangoje vykusiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate uteniškės seserys Ieva Gumbs ir Eglė Baranauskienė pademonstravo puikius rezultatus. I. Gumbs apgynė Lietuvos čempionės titulus tiek...
Utenos aviamodeliuotojai – šalies čempionai
Trakų rajono Madžiūnų apylinkėse vyko atviras Lietuvos Respublikos laisvojo skridimo aviamodelių čempionatas. Jame sėkmingai pasirodė Utenos aviamodeliuotojai, nugalėję komandinėje įskaitoje ir laimėję dvi iš...
Uteniškis Tautvydas Rudokas – ant prestižinių Palangos 1006 km lenktynių podiumo
Praėjusią savaitę jubiliejinėse, jau 25-ąjį kartą Palangoje surengtose „Aurum 1006 km“ lenktynėse uteniškis UAB „Dauniškio prekyba“ vadovas Tautvydas Rudokas kartu su „Porsche Lietuva Racing“...
Projektai
Lėliai – kaimas be apleistų sodybų
Senąjį Lėlių kaimą sudarė Gipiškių–Remeikių, Mickių–Bikų, Partinauskų–Kemeklių–Bučių, Šlapelių, Garunkščių sodybos. Šlapeliams numirus ir vaikams namus pardavus, juos įsigijo Vidos ir Antano Gudų šeima iš...
Neišjudinta Laumė, berniukiška mergaitė, sotesnė tekintojo duona ir stebuklingai išgiję tremtinių vaikai
Tęsiame pasakojimą apie Lėlių kaimą (Užpalių sen.). Šįkart atsiminimais dalijasi trys pusbroliai: apie Sibirą iš tėvų kažkiek žinojo Ona, apie namų statybą ir Laumės...
Litovkos gyvenimas prie Stagnos upės, špaceruojančios minios Duokiškio gatvėje ir kaip rusai skynė lietuviškas...
Genė Smalstienė (Janušytė) gimė Sibire, tremtinių šeimoje. Grįžusi iš tremties dar visai mažutė porą metų pagyveno ir Lėliuose (Užpalių sen.), atsimena senąją Gipiškių sodybą,...
Nuo jaujos ugnies supleškėję namai, partizanai be ginklų ir kaip pasidalyti traktorių, kai turi...
Nedidelis Lėlių (tarm. Laliai) kaimas Užpalių seniūnijoje, anot Kupriuose gyvenančios Nijolės Bučienės (Kemeklytės), visada buvo panašaus dydžio, kaip ir dabar. Gal sovietmečiu kiek ir...
Kaimas
Dirbamosios žemės nuomos sutartis: kodėl neužtenka tik susitarti žodžiu
Artėjant kasmetiniam žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, Žemės ūkio ministerija ragina ūkininkus atlikti namų darbus ne tik laukuose, bet ir dokumentų stalčiuose –...
Krašto žinios
Reikalinga visuomenės pagalba nustatant septynių pokario laisvės kovotojų palaikų tapatybes
2025 m. vasarą buvo iškasti dvylikos nužudytų partizanų, ryšininkų palaikai, kurie buvo sumesti į duobes Jūžintų (Rokiškio r.) kapinių pakraštyje. Šiuo metu labai reikalinga...
Menų kalvė
Istorikei ir visuomenininkei dr. Aldonai Vasiliauskienei atminti
Tęsinys. Pradžia 2026 m. 1 Nr. (100) 2026 m. pavasario „Indrajos“ pirmame numeryje pradėti publikuoti prisiminimai apie Bažnyčios istorijos tyrinėtoją dr. Aldoną Vasiliauskienę (1945 07 23–2025 07...
- Reklama -
Lietuva
Vasara kaimo turizmo sodybose: visiškas užimtumas, o kainos kilstelėtos vos vos
Vasara – atostogų metas. Vieni renkasi keliones į tolimąsias šalis ar prie Baltijos jūros, o kiti poilsį kaime prie ežero. Utenos regionas pasižymi ežerų...
SVEIKATA
- Reklama -
Dienos receptas
Gurmaniškas tinginys
Gurmaniško tinginio receptas Porcijos: 8Gaminimo laikas: apie 20 min. + šaldymas per naktį Reikės: 200 g citrininių sausainių su baltu šokoladu, 120 g sausainių su lazdyno riešutais ir...
Dienos anekdotas
***
Grįžta pirmokas Rugsėjo 1-ąją iš mokyklos ir pareiškia:– Viskas, į mokyklą aš daugiau neisiu!Tėvai klausia:– Kodėl? Kas atsitiko?– Rašyti aš nemoku, skaityti irgi nemoku....
- Reklama-