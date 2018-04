Naujausios technologijos pasiekė ir Uteną

Tikriausiai ne vienas uteniškis girdėjo apie keleivių pavėžėjimo platformas „Uber“ ar „Taxify“, kurių paslaugomis gali naudotis sostinės ir kitų didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai. Tačiau Utena neatsilieka pažanga technologijų srityje, todėl ir mūsų mieste atsirado panaši paslauga. Uteniškiai, naudodamiesi mobiliąja programėle, jau gali išsikviesti arčiausiai esantį laisvą taksi automobilį ir patogiai bei greitai nuvažiuoti į norimą vietą, o taksi vairuotojai be sunkumų gali rasti savo keleivius bei išvengti situacijų, kai atvažiavus į užsakymo vietą užsakovo tiesiog nėra. Naujoji paslauga – tai plačios galimybės, atsiveriančios ir taksi vairuotojams, ir taksi kompanijoms, ir keleiviams.

Greičiausias būdas išsikviesti taksi

Pradėti naudotis šia nemokama paslauga galima labai paprastai – tereikia į savo išmanųjį mobilųjį telefoną iš „Google Play“ („Android" telefonams) arba „App Store“ („Apple iPhone“ telefonams) parduotuvės atsisiųsti programėlę. Nuorodą į mobiliosios taksi iškvietimo paslaugos programą galima rasti tinklapyje taksipaslauga.lt. „Patogumas ir greitis garantuoti – jums nebereikės skambinti dispečeriui, laukti atsilaisvinančio taksi automobilio, pakaks tik spustelėti vieną mygtuką telefone ir užsakymas bus perduotas arčiausiai esančiam laisvam taksi vairuotojui, – paslaugą pristatė idėjos sumanytojas ir įkurtos platformos savininkas Sigitas Vaičiukėnas. – Užsakovui nereikia žinoti tikslaus adreso – programėlė pati nukreipia vairuotoją tiesiai pas jį, nesvarbu, ar tai miesto gatvė, ar sodyba kaime, ar tiesiog poilsiavietė gamtoje.“ Programa jau veikia 20 kilometrų spinduliu aplink Uteną.

Pasak įmonės vadovo, ar stovėtumėte su nešuliais parduotuvėje, ar grįžtumėte po vizito pas gydytoją iš poliklinikos, ar nenorėtumėte gadinti šukuosenos vėjuotą dieną išėję iš kirpyklos – vienu mygtuko paspaudimu nesunkiai išsikviesite taksi automobilį ir jis atvažiuos ten, kur stovite. Be to, programėlėje galite stebėti, kurioje vietoje taksi automobilis tuo metu yra, ir taip matyti, kada jis atvažiuos, kad nereikėtų žvarbti šaltyje ar kepti saulėje ir galėtumėte išeiti į lauką tik tada, kai automobilis jau lauks prie durų.

Dar vienas privalumas keleiviams – išlipę iš taksi automobilio čia pat mobiliojoje programėlėje galite įvertinti vairuotojo aptarnavimo kokybę. Jei taksistas jums pasirodė nemalonus arba priešingai – paslaugus ir šiltai bendraujantis, galite jį reitinguoti balais nuo vieno iki penkių. Surinkęs tam tikrą neigiamų balų skaičių taksi vairuotojas bus šalinamas iš sistemos. „Tai yra normali praktika, nes mes norime teikti maksimaliai kokybišką paslaugą“, – sakė S. Vaičiukėnas.

Patikimiausias kliento nustatymas

Kaip tikino idėjos autorius, taksi vairuotojams ši platforma, be abejo, taip pat naudinga bei patogi – pirmiausia jau vien dėl to, kad patikimai identifikuojamas klientas ir eliminuojamas pavojus, jog atvažiavus į iškvietimo vietą keleivio tiesiog nebus. Ne tik užsakovui patogu, kad nereikia žinoti tikslaus savo buvimo vietos adreso, bet ir vairuotojui palengvina darbą tai, kad nebereikia klaidžioti pagal iškvietėjo padiktuotus nurodymus ir ieškoti reikiamo adreso. Programėlė pati parodo kelią iki užsakovo, kur jis bebūtų. Naujoji paslauga taip pat suteikia galimybę sumažinti tuščius važiavimus be keleivio, nes, nuvežus užsakovą į pageidaujamą vietą, galima netoliese laukti kito užsakymo, nebūtina grįžti į taksi aikštelę.

S. Vaičiukėnas aiškino, kad prie šios platformos gali prisijungti kiekvienas norintis vairuotojas, teikiantis pavėžėjimo paslaugas pagal individualios veiklos pažymą arba taksi įmonėje dirbantis vairuotoju. Elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. užsiregistravęs naujokas gaus prisijungimo duomenis ir galės naudotis iškvietimo programėle. Visą balandžio mėnesį prisijungimas ir darbas su programėle gaunant užsakymus nekainuoja. Vėliau kiekvienam vairuotojui bus skaičiuojamas mėnesinis abonentinis dešimties eurų mokestis ir imamas papildomas 0,35 Eur mokestis už kiekvieną užsakymą.

Keleiviai mobiliąją programėlę gali parsisiųsti iš internetinės svetainės taksipaslauga.lt. Prie platformos norintys prisijungti vairuotojai gali kreiptis elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu 8 638 99 909.