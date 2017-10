Kodėl kavos aparatai biurams – būtinybė kiekvienoje darbovietėje?

Kava yra universalus gėrimas daugeliui žmonių visame pasaulyje, įskaitant ir biurus. Kone kiekviena tarptautinė organizacija savo darbuotojams siūlo nemokamą kavą ir užkandžius visą dieną. Kyla klausimai, kam to reikia ir kodėl darbdavys turėtų tuo pasirūpinti? Pasirodo yra ne vienas tokio sprendimo argumentas. NestleProfessional.lt dalijasi net 4-iais, remdamiesi savo pačių patirtimi!

1. Vienas puodelis pralaužia ledus

Įmonės kultūros puoselėjimas – ne tokia jau paprasta užduotis. Kaip naują darbuotoją įtraukti į senbuvių ratą, kad šis jaustųsi gerai ir jaukiai? Kaip užmegzti ryšius su kolegomis? Į šiuos klausimus tenka atsakyti ne vienam lyderiui. Paprastai vengiame prieiti prie mažai pažįstamų žmonių be priežasties ir juos užkalbinti, tačiau pasiūlyti išgerti kavos ar užmegzti pokalbį laukiant prie kavos aparato atrodo natūralu ir įprasta. Tai gali būti puiki galimybė pralaužti pirmuosius ledus, įtraukti naujus žmones į „savų“ ratą ir sužinoti daugiau apie kolegas, su kuriais praleidžiame tiek daug laiko.

2. Nedaug kainuojanti privilegija darbuotojams – organizacinės kultūros puoselėjimas

Jau kurį laiką patraukliausiai vertinamos darbovietės pasižymi toli gražu ne tik geromis įdarbinimo sąlygomis, bet ir papildomomis privilegijomis, kurias suteikia savo darbuotojams: sporto klubų narystėmis, automobiliais, masažų terapijomis ir kitais prabangiais privalumais. Tačiau ne kiekviena įmonė gali sau leisti tai, ką gali didieji pasaulio gigantai. Štai kodėl kavos aparatai biurams – vienas iš ekonomiškiausių būdų norint išlaikyti darbuotojus laimingus. 2–4 kavos puodeliai per dieną – gana didelės išlaidos žmogui, tačiau nedidelė investicija verslui, kuri padeda parodyti darbuotojams, kaip juos vertinate. Ir visai nebūtina įsigyti nuolatinį aparatą, ypač jeigu planuojamas organizacijos augimas – keičiantis darbuotojų skaičiui, keičiasi ir poreikiai. Todėl palanki išeitis yra kavos aparatų nuoma, kadangi galite keisti įrenginį kada panorėję.

„Šią praktiką įgyvendinome patys. Mūsų biure darbuotojai gali naudotis kavos aparatais, kiek tik nori ir kada nori. Be to, virtuvėje visada rastumėt nedidelių užkandžių. Visa tai kažkaip suartina: kolegos yra laimingesni, motyvuoti, randa daugiau laiko pabendrauti ir tikrai dažniau kyla originalių idėjų", – pasakoja Nestle Professional darbuotoja.

3. Kava gali padidinti darbuotojų našumą

Visai ne paslaptis, kad viena iš labiausiai vertinamų kavos savybių – pabudinti iš mieguistumo bei padėti susitelkti atliekant įvairias užduotis. Kadangi išlaikyti produktyvumą visą dieną tikrai sunku, kavos aparatas biure gali tapti geriausiu draugu. Susikoncentravę į užduotis darbuotojai daro mažiau klaidų, kurios gali pakenkti verslui. Kaip kavos puodeliui visai neblogai. Pigi investicija!

4. Gera žinutė klientams

Ne veltui sakoma, kad velnias slypi detalėse. Gerą įspūdį apie organizaciją daro ne tik jos žmonės ir paslaugos, bet ir tvarka bei požiūris į svečius ar klientus. Kavos aparatas biure gal ir skamba kaip labai paprastas išskirtinumas, tačiau detalės išskiria jus iš kitų. Gerą kavą mėgsta visi, tad platus jos pasirinkimas paliks įspūdį tiek klientams, tiek svečiams.

Ir visa tai toli gražu ne vieninteliai privalumai. Kavos puodelis gali padėti gimti puikioms idėjoms, be to, nepamirškime, kad darbo aplinka puikiai kvepės visą dieną!

Į ką atkreipti dėmesį renkantis kavos aparatą biurui?

1. Pirmas ir bene svarbiausias žingsnis – išsirinkti kavos aparatą atsižvelgiant į darbuotojų skaičių biure. Išsirinkus per mažą ar per lėtą įrenginį, rizikuojate sugaišti per daug darbuotojų laiko. Paprastai prie kiekvieno aparato instrukcijos nurodoma, kiek kavos puodelių jis paruošia arba kokiam žmonių skaičiui yra skirtas.

2. Įsitikinkite, kad kavos aparatą būtų paprasta naudoti. Tikrai nenorite išsirinkti ekstravagantiškos espresso mašinos, reikalaujančios baristos apmokymų.

3. Jeigu siekiate padaryti įspūdį klientams, pagalvokite apie kavos aparato išvaizdą ir funkcionalumą, t.y. daugiau gėrimų variantų.

