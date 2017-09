Ką reikia žinoti keičiant stogą?

Kada verta keisti stogą?

Stogo keitimo ar renovacijos priežastys gali būti išties įvairios. Apžvelkime keletą dažniausiai pasitaikančių.

* Stogas paseno ar nubluko. Visiškai nesvarbu, ar Jūs ketinate atnaujinti savo stogą dėl to, kad jis nebepuošia namo, ar norite pakelti būsto vertę dėl planuojamo jo pardavimo – pasenusio stogo keitimas iš esmės pagerins tiek namo išvaizdą, tiek kokybinius jo parametrus.

* Stogas praleidžia vandenį. Gana dažnai senesniuose namuose pasitaikanti problema – drėkstantis ar net vandenį leidžiantis stogas. Šis reiškinys, nepaisant to, ar gyvenate nuosavame name, ar daugiabutyje, gali pridaryti nemažai žalos, kai nukenčia tiek Jūsų, tiek kitų asmenų turtas.

* Prasta stogo šilumos ar garso izoliacija. Tiek garsinė, tiek šiluminė izoliacija yra vienas svarbiausių bet kurio namo parametrų, užtikrinančių ne tik patogų gyvenimą, bet ir taupančių bereikalingas išlaidas norimai šilumai palaikyti namuose. Tai, ar garso izoliacija name tenkina, nesunkiai nustatysite ir patys, o ar pakankama šilumos izoliacija, palankiausia nustatinėti žiemą, atliekant termovizinę pastato analizę.

* Stogas nesaugus, netvirtos konstrukcijos. Saugumas namuose – tai, kuo rūpinamės pirmiausia, kad nenukentėtume tiek patys, tiek brangūs namiškiai. Dėl to labai svarbu atkreipti dėmesį į esamo stogo saugumo būklę ir nustatyti, ar ji pakankama tiek lipimui ant stogo, tiek konstrukcijų tvirtumo prasme.

*Stogas pagamintas iš kenksmingų medžiagų. Seniau populiarios asbestinio šiferio stogo dangos šiandien gali tapti rimtu pavojumi sveikatai. Tiesa, nepažeistos tokio tipo dangos iš esmės nėra kenksmingos, tačiau dėmesį ypač reikia atkreipti į nusidėvėjusias, apirusias ir kitaip pažeistas asbestinio šiferio dangas bei nedelsiant suplanuoti jas pakeisti.

Pasiryžote keisti stogą – ar pavyks tai padaryti patiems?

Nusprendus pakeisti namo stogą, yra keli galimi keliai – samdyti profesionalus, kad atliktų šį darbą už Jus, arba įsirengti naują stogo dangą patiems. Pastarasis kelias, pasak įmonės UAB „Ejonas" vadovo Jono Bražionio, Lietuvoje yra gana populiarius, mat daugelį stogo dangų žmonės nesudėtingai gali įsirengti patys.

„Dažnas mūsų klientas yra itin nagingas, ir nors nėra bandęs to daryti anksčiau, suteikus trumpą konsultaciją, pasiryžta pasikeisti stogą pats", – teigė J. Bražionis. Daug metų Panevėžyje ir jo regione profesionalias stogo dengimo paslaugas teikiantis Vilmantas Kisielis teigė, kad pagalbos gali prireikti atliekant ir daugiau stogo keitimo darbų: „Suplanavusiems keisti stogą iš savo praktikos rekomenduoju iš anksto pasirūpinti pagalbininku. Nesvarbu, kokią stogo dangą nuspręsite įsirenginėti, vienam ši užduotis gali būti sudėtinga, nes laukia tikrai daug darbų", – teigė stogdengys V. Kisielis. Bendru abiejų pašnekovų sutarimu, be papildomo žmogaus išsiversite nebent atlikdamas stogo skardinimą arba apdailą, taigi, pirmoji svarbi užduotis, nusprendus keisti stogą, yra susirasti kolegą, kuris Jums talkintų šio proceso metu.

Kokie darbai laukia ir kokių medžiagų prireiks jiems atlikti?

Pasak J. Bražionio, darbų sąrašas, keičiant stogą, gali pasirodyti netrumpas. „Visų pirma, rekomenduoju pradėti stogo keitimo darbus nuo esamos situacijos įvertinimo ir norimos stogo dangos pasirinkimo. Jūs, kaip galutinis vartotojas, turėsite nuspręsti, ar Jus tenkina esama stogo izoliacija, šilumos laidumas ir kiti svarbūs elementai, taip pat iš anksto išsirinkti norimą apdailą.

Atlikus šiuos veiksmus gali laukti tokie darbai, kaip senos dangos nuėmimas, difuzinės plėvelės uždėjimas, pačios dangos keitimas, lietaus sistemos sumontavimas, apsaugos elementų montavimas, kaminų skardinimas, stogo pakalos įrengimas, paukščių užtvarų montavimas bei ventiliacinių juostų, užtikrinančių vėdinimą, įrengimas", – vardijo J. Bražionis. Šiems darbams atlikti, žinoma, prireiks medžiagų – pradedant pačia stogo danga, baigiant visomis pagalbinėmis medžiagomis. „Svarbiausias aspektas, į kurį reikėtų atsižvelgti renkantis medžiagas, tai pirkti stogo dangą ir visas jos komplektuojančias originalias detales iš gamintojo, nemaišyti vieno gamintojo detalių su kito, ypač neaiškios kilmės", – teigė profesionalus stogdengys V. Kisielis.

Specialistas pridūrė, kad dažnai susiduria su suprantamu kliento noru įsirengti stogo dangą nebrangiai ir kokybiškai, tačiau ir tokiu atveju rekomenduoja rinktis patikrintus tiekėjus, galinčius ne tik parduoti visas komplektuojamąsias detales, bet ir suteikti profesionalią konsultaciją bei garantiją. „Galiausiai, iš savo patirties patariu ypač netaupyti renkantis stogo plėvelę – nuo jos nemaža dalimi priklauso visos stogo konstrukcijos įrengimo kokybė", – rekomendacijomis dalijosi V. Kisielis.

Ar visas stogo dangas galite įsirengti patys?

Esant tokiam dideliam stogo dangų pasirinkimui, gali kilti natūralus klausimas – ar visos jos pritaikytos įsirengti pačiam, o galbūt kažkurios stogo dangos įrengiamos paprasčiau bei greičiau? „Pats lengviausias darbas Jūsų lauktų pasirinkus įsirengti banguotus lakštus", – teigė UAB „Ejonas" vadovas J. Bražionis. Jis atkreipė dėmesį, kad UAB „Eternit Baltic" siūlomą lakštų produkciją parduoda dažniausiai, mat jos įrengimui nereikalingos specialios žinios ar įrankiai, taip pat banguotiems lakštams „Eternit Baltic" suteikiama net 30 metų garantija, tad nenuostabu, kad šis produkto savybių derinys pirkėjams pasirodo patraukliausias. Stogdengys V. Kisielis taip pat pridūrė, kad, nusprendus stogą padengti banguotais lakštais, Jūsų lauks mažiausiai skaičiavimo, tad sutaupysite laiko.

„Pasirinkus stogą dengti stogo plokštelėmis, prireiks daugiau techninių žinių. Čia tampa svarbu idealiai išsilyginti stogą, pasiruošti pagrindus ir užtikrinti, kad niekur tikrai neprasiskverbtų vanduo", – teigė J. Bražionis. Kita vertus, stogo plokštelės „Dacora" taip pat yra labai populiarus pasirinkimas tarp stogą nusprendusių keisti pirkėjų, mat klientus žavi jų spalvų gausa, įvairūs plokštelių dydžiai ir jų klojimo būdų pasirinkimas. „Plokštelės „Dacora" yra lengvos, tad puikiai tinkamos savarankiškam stogo dengimui", – antrina stogdengys V. Kisielis.

„Kalbant apie stogo dengimą čerpėmis, svarbiausia žinoti, kad jas reikia labai tiksliai suskaičiuoti, tačiau tiems, kas moka matematiką ir prisimena įžymiąją Pitagoro teoremą, tai neturėtų būti sudėtingas darbas", – juokavo V. Kisielis. Tiesa, jis pridūrė, kad ir šio skaičiavimo išties nebūtina atlikti patiems, mat kreipiantis į stogų dangomis prekiaujančią įmonę, dažniausiai užteks tik pateikti turimo stogo matmenis, o visa kita jau bus profesionalaus konsultanto darbas.

J. Bražionis pabrėžė, kad dažnai klientams tenka išsklaidyti mitus apie galimai labai sudėtingą čerpių įrengimą: „Sakyčiau, kad prireiks vienodai žinių ar įgūdžių norint įsirengti čerpes, kiek ir montuojant stogo plokšteles, todėl, jei pasirinkote šį variantą kaip norimą stogo dangą, bijoti nereikia. Čerpės vis dėlto yra ta stogo danga, kuri pasižymi ypatinga prabanga ir ilgaamžiškumu, tad ją renkasi tie klientai, kurie vertina kokybę ir nėra pasiryžę ieškoti kompromiso."

Taigi nusprendus pasikeisti stogą, tai išties nebus sudėtinga atlikti patiems, ypač turint bent vieną patikimą pagalbininką. Pasak kalbintų ekspertų, stogo dangos keitimas yra gana paprastas darbas dažnam apie jį galvojančiam, o stogų dangomis prekiaujantys profesionalūs pardavėjai yra visuomet pasiruošę ateiti į pagalbą suteikiant reikiamas konsultacijas apie pasirinktos dangos keitimo niuansus – tad nebijokite pasinaudoti šiais patarimais ir turėti tokį stogą, kokio norite.