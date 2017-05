Uteniškiai kartu su bekelės entuziastais kėlė dulkes „Versmėje“

Čia susirinkę šios sporto šakos entuziastai iš mūsų šalies ir kaimyninės Latvijos džiaugėsi artėjančia išsiilgtos kovos nuojauta bei ne mažiau laukto tikro pavasario pradžia. Į „Versmės" trasą susirinkusius bekelės entuziastus pasveikino Lietuvos automobilių sporto federacijos 4x4 komiteto pirmininkas ir šių varžybų organizatorius Gediminas Grigaitis.

Sezono atidarymo varžytuvės paviliojo 26 visureigių ekipažus ir devynis motociklininkus, kurie rungėsi „Enduro", „Sport" ir „Extreme" įskaitose, o „Rally raid" taurės dalyviai – „Tourism" klasėje, kuri ir buvo gausiausia – 12 ekipažų. Iš jų net trys – Latvijos, o iš rajonų aktyviausi buvo uteniškiai, į sezono atidarymą delegavę keturis ekipažus.

Bene atkakliausios batalijos nuo pat pirmųjų metrų užvirė „Sport" klasėje, kurios dalyvių kovas žiūrovams stebėti buvo patogiausia. Mat pagal varžybų nuostatus šios klasės dalyviai varžėsi trijuose važiavimuose, kurių kiekviename privalėjo įveikti po tris ratus (vieno rato ilgis – 5,7 km). Visą 51,3 km distanciją jie „susuko" „Versmės" trasoje.

Jau po pirmojo važiavimo buvo galima prognozuoti, jog pagrindinė kova vyks tarp trijų lyderių – praėjusių metų čempiono Vaidoto Paškevičiaus, šiemet kartu su šturmanu Dariumi Danusu persėdusio į naują „Isuzu Vehi Cross" visureigį ir diktavusio tempą varžovams. Lyderiai pirmąjį važiavimą baigė per 18 min. 22,50 sek.

Labai nedaug nuo jų (18 min. 53,35 sek.) atsiliko „Toyota Hilux" vairavę uteniškiai Virginijus Narauskas su Gyčiu Jackūnu bei vilniečiai Merkys Saukevičius su Mindaugu Vasiliausku („Toyota Tacoma", 19 min.).

V. Paškevičius su D. Danusu pateisino lyderių vardą ir antrajame bandyme, o M. Saukevičius 5 sek. persvara pranoko V. Narauską, finišavusį iškart po Merkio. Likęs 36 sek. laiko barjeras M. Saukevičiaus ekipažui po dviejų mėginimų neleido džiaugtis antrąja pozicija.

Tad viskas turėjo spręstis paskutiniame bandyme, tačiau ir jis nepateikė jokių staigmenų. Sezono atidarymo varžybose aukščiausiu nugalėtojų pakylos laipteliu džiaugėsi V. Paškevičiaus ir D. Danuso duetas. Antrąją vietą iškovojo V. Narauskas su G. Jackūnu, o treti liko M. Saukevičius su M. Vasiliausku.

„Sezono pradžia – dar ne pabaiga, todėl laimėtojams linkiu ir toliau neprarasti kovinės dvasios bei azarto, o prizininkams – nesitenkinti pasiektu ir visad turėti vilčių apie aukščiausiąjį nugalėtojų pakylos laiptelį", – sakė „Sport" klasės nugalėtojus ir prizininkus apdovanojęs ir bekelės automobiliu tituluojamą „Nissan Navara" pikapą pristatęs „Nissan Nordic Europe" komunikacijos vadovas Baltijos šalims Mindaugas Plukys.

„Enduro" – dar viena klasė, kurios atstovai – motociklininkai – visas batalijas baigė irgi „Versmėje". Tačiau jie kovėsi dviejuose važiavimuose, kurių kiekvienas truko po valandą.

Pirmąją valandą daugiausia ratų – po dvylika – įveikė su KTM EXC 250 F finišo liniją pirmas kirtęs Adas Bernius, pranokęs beveik minute atsilikusį Simoną Ramanauską (KTM EXC 450) ir Aidą Bubiną (KTM EXC 350 F), kuris per šį laiko limitą nuo nugalėtojo atsiliko beveik dviem minutėmis ir gavo 11 ratų įskaitą.

Tačiau tai buvo tik pusė darbo. Teisėjai ir žiūrovai laukė, kuris iš motociklininkų daugiausia kilometrų sukars per dvi valandas, tačiau pirmieji trys lyderiai lygiai tokia pačia rikiuote baigė ir antrosios valandos batalijas.

Tad sezono prologe sėkmės lydimas A. Bernius į savo taupyklę įsirašė 160 įskaitinių taškų, S. Ramanauskas 126, o A. Bubinas – 106.

„Extreme" klasės dalyviai „Versmėje" įveikė tik vieną greičio ruožą, kuriame didžiausią spartą su „Toyota Land Cruiser" išvystė tytuvėniškiai Egidijus ir Andrius Puidokai, pranokę tokį pat automobilį vairavusius svečius iš Latvijos Armandą Apsitį su Alviu Reinsmitsu ir panevėžiečius Darių Vadapalą su Linu Pilypavičiumi, vairavusius „Jeep Grand Cherokee".

Po to jie kartu su „Tourism" klasės atstovais pasuko į du nežinoma trasa besidriekiančius orientacinius ruožus, kurių bendras ilgis – apie 250 km.

Ilgoje distancijoje, regis, nesunku išbarstyti įgytą persvarą ir atvirkščiai – atkovoti starte prarastą laiką. Tačiau šįkart taip neatsitiko. Jau „Versmėje", pirmajame greičio ruože, įgytą pranašumą lyderiai Egidijus ir Andrius Puidokai pavertė galutine pergale, o antrąją vietą iškovojo svečiai iš Latvijos A. Apsitis su A. Reinsmitsu.

Treti finišo liniją su „Nissan Navara" kirto Raimondas Greičus ir Vitalijus Trakselis, o ketvirtąją ir penktąją vietas užėmė Latvijos lenktynininkai.

Po atkaklios kovos pirmi iš „Tourism" klasės dalyvių finišavo vilniečiai Ovidijus Ercius su Arūnu Juzėnu, vairavę „Jeep Grand Cherokee" ir iškovoję 157,7 taško.

Su 155,8 taško antri liko panevėžiečiai Modestas Bagdanavičius su Vytautu Radzevičiumi, vairavę „Jeep Cherokee", o trečioji vieta atiteko vieniems iš favoritais laikytų šeimyniniam Aurimo ir Algio Atkočiūnų iš Panevėžio rajono Žibartonių kaimo ekipažui, pelniusiam 137 taškus ir vairavusiam „Land Rover Discovery".

Lenktynių nugalėtojams ir prizininkams įteikti specialieji originalūs prizai.

