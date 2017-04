„Juventus“ neturėjo daug vargo su Kėdainių klubu

Nors susitikimą dviem baudų metimais pradėjo svečiai, „Juventus" į tai atsakė Ovidijaus Galdiko ir Dainiaus Šalengos atakomis bei sužaidus vos dvi minutes privertė Paulių Juodų prašyti pasitarimo – 9:2. Negana to, po Aarono Besto tritaškio skirtumas sužaidus vos tris minutes jau buvo dviženklis – 12:2. Įpusėjus kėliniui komandas ir toliau skyrė dešimt taškų (19:9), o po Vytauto Šulskio baudų metimų dar šiek tiek išaugo – 27:15. Visgi ketvirčio pabaigoje „Nevėžio" ekipa pelnė keturis taškus be atsako ir po pirmųjų dešimties minučių uteniškių pranašumas kiek sumažėjo – 27:19.

Antrajame kėlinyje sužaidus dvi minutes jau A. Sireika buvo priverstas prašyti pertraukėlės, nes po Karolio Petrukonio dvitaškio ir „Juventus" persvaros teliko vos keturi taškai – 31:27.Po pasitarimo uteniškiai atsakė žaibišku minutės spurtu 7:0 ir atotrūkis vėl tapo dviženklis – 38:27. Įpusėjus kėliniui komandas jau skyrė keturiolika taškų (43:29), o dar po kelių sėkmingų aikštės šeimininkų atakų persvara pasiekė aštuoniolikos taškų ribą – 49:31. Nors ketvirčio pabaigoje svečiai ir vėl sugebėjo sumažinti atsilikimą, įpusėjus mačui „Juventus" ir toliau solidžiai pirmavo – 55:41.

Trečiojo kėlinio pradžioje uteniškiai surengė dar vieną spurtą 6:0 ir po įspūdingo A. Besto dėjimo skirtumas pirmą kartą pasiekė dvidešimties taškų ribą – 61:41. Dar po penkių iš eilės kanadiečio taškų „Juventus" jau triuškino varžovus (66:41), bet svečiai taip pat atsakė sėkminga atkarpa ir po Ivano Smiljaničiaus tolimo metimo kiek sumažino deficitą – 53:69. Prasidėjus paskutinei kėlinio minutei komandas jau teskyrė dvylika taškų (73:61), o per likusį laiką ekipos pasikeitė tiksliomis atakomis – 75:63.

Ketvirtajame kėlinyje aikštelėje intrigos jau nebuvo. Nors sužaidus keturias minutes skirtumas sumažėjo iki vienuolikos taškų (86:75) ir A. Sireikai vėl prireikė pasitarimo, intriga į Utenos daugiafunkcį sporto centrą jau nesugrįžo. Likus žaisti keturias minutes skirtumas šoktelėjo iki penkiolikos taškų ribos (90:75), o rungtynės „Juventus" komanda laimėjo rezultatu 98:79.

Nugalėtojams 17 taškų pelnė Vaidas Čepukaitis, po 16 – Jamaras Diggsas ir Aaronas Bestas, 14 – Vytautas Šulskis, 12 – Valdas Vasylius, 9 – Ovidijus Galdikas, po 6 – Dainius Šalenga ir Gytis Sirutavičius, 2 – Dovis Bičkauskis.

„Nevėžio" gretose išsiskyrė Ignas Vaitkus, Paulius Petrilevičius, Jermaine'as Love'as, Karolis Petrukonis bei Ivanas Smiljaničius.

„Juventus" inf., Vytauto Gimžausko nuotr.