Dzūkus sutriuškinę „Juventus“ krepšininkai susigrąžino penktąją poziciją

Po šios pergalės ir Prienų-Birštono „Vytauto" ekipos nesėkmės uteniškiai, likus dviem turams iki reguliariojo sezono pabaigos, susigrąžino penktąją turnyro lentelės poziciją.

Susitikimo pradžia ir šį kartą geriau susiklostė svečiams, kurie po Pauliaus Morkeliūno trijų baudų metimų iš eilės pabėgo į priekį – 7:3. Valdo Vasyliaus ir Aarono Besto tikslios atakos įpusėjus kėliniui leido aikštės šeimininkams atstatyti pusiausvyrą (11:11), o Vytautas Šulskis netrukus išvedė į priekį „Juventus" klubą – 13:11. Negana to, aikštės šeimininkai surengė dar vieną spurtą 7:0 ir likus žaisti dvi minutes komandas jau skyrė devyni taškai – 20:11. Prasidėjus paskutinei kėlinio minutei skirtumas pirmą kartą tapo dviženklis (25:13), o po likusį laiką svečiams tik šiek tiek pavyko sumažinti deficitą – 27:17.

Antrajame kėlinyje sužaidus tris minutes Pauliaus Danisevičiaus tritaškis buvo sumažinęs svečių deficitą iki aštuonių taškų (27:35), bet Jamaro Diggso penki taškai be atsako vėl leido „Juventus" komandai nutolti – 42:29. Alytiškiams atsakius atkarpa 4:0, A. Sireika paprašė pasitarimo (33:42), po kurio aikštės šeimininkai ir vėl susigrąžino dviženklį pranašumą – 51:37.

Trečiajame kėlinyje uteniškiai net pusketvirtos minutės nepelnė nė taško, tačiau ir svečių puolimas nežibėjo, tad skirtumas sumažėjo nežymiai – 51:40. Po Gyčio Sirutavičiaus ir V. Vasyliaus atakų likus žaisti tris minutes uteniškiai vėl nutolo (58:45), o per likusį laiką skirtumas beveik nepakito – 65:51.

Ketvirtajame kėlinyje didesnės intrigos jau nebuvo. Po A. Besto tritaškio bei D. Bičkauskio prasiveržimo sužaidus keturias minutes skirtumas pirmą kartą viršijo dvidešimties taškų ribą (75:54), o netrukus visus ant kojų pakėlė tritaškį pataikęs Ovidijus Galdikas – 80:56. Likus žaisti tris minutes „Juventus" komandoje debiutavo jaunasis Jonas Zakas, o uteniškiai išlaikė triuškinamą pranašumą – 87:66.

Nugalėtojams 15 taškų surinko Aaronas Bestas, 13 – Gytis Sirutavičius, 11 – Dovis Bičkauskis, 10 – Valdas Vasylius, 9 – Ovidijus Galdikas, po 8 – Vytautas Šulskis ir Vaidas Čepukaitis, 7 – Jamaras Diggsas, 6 – Dainius Šalenga.

„Dzūkijos" komandoje išsiskyrė Julius Kazakauskas, Karolis Guščikas bei Odvaldas Mačernis.

„Juventus" inf.