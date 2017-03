Dramatiška kova krepšinio aikštelėje: „Juventus“ palaužė „Lietkabelį“

Visiškai lygiai prasidėjusiose rungtynėse pusiausvyra išliko ir sužaidus keturias minutes (8:8), nors jau pačioje susitikimo pradžioje kelį susižeidė „Juventus" atakų organizatorius Jamaras Diggsas. Įpusėjus kėliniui Aaronas Bestas tritaškiu persvėrė rezultatą uteniškių naudai (11:10), o netrukus komandas skyrė trys taškai – 13:10. Penkis taškus be atsako pelnę panevėžiečiai vėl susigrąžino persvarą (15:13), bet sėkmingiau ketvirčio pabaigą sužaidę A. Sireikos auklėtiniai po pirmųjų dešimties minučių įgijo minimalų pranašumą – 20:19.

Antrąjį ketvirtį keturiais taškais be atsako pradėję „Juventus" krepšininkai padidino persvarą iki penkių taškų (24:19), bet panevėžiečiai netruko atstatyti persvarą – 24:24. Įpusėjus kėliniui Vytautas Šulskis dėjimu iš viršaus sugrąžino persvarą uteniškiams (28:26) ir pasitarimo privertė prašyti jau Kazį Maksvytį. Prasidėjus paskutinei kėlinio minutei „Juventus" buvo priekyje 33:31, o įpusėjus kėliniui – 35:33.

Dovio Bičkauskio tritaškio bei Vaido Čepukaičio keturių taškų dėka uteniškiai jau pirmosiomis trečiojo kėlinio minutėmis įgijo septynių taškų persvarą (42:35), o po A. Berto dvitaškio „Juventus" atotrūkis pirmą kartą tapo dviženklis – 48:38. Į tai septyniais taškais atsakę svečiai vėl priartėjo (45:48), bet V. Šulskio tritaškis bei Valdo Vasyliaus du taškai dar sykį laido „Juventus" pabėgti į priekį – 53:45. Visgi ketvirčio pabaigoje ir vėl sėkmingiau žaidė K. Maksvyčio auklėtiniai, kurie prieš lemiamas dešimt minučių uteniškiams paliko tik keturių taškų pranašumą – 55:51.

Ketvirtajame kėlinyje sužaidus tris minutes uteniškių pranašumas vėl šoktelėjo iki septynių taškų (61:54), bet Kšištofo Lavrinovičiaus ir Beno Magdeno taškai šį pranašumą sumažino iki minimumo – 61:60. Likus žaisti keturias minutes Simas Galdikas išlygino rezultatą (64:64), o B. Magdenas jį persvėrė „Lietkabelio" naudai – 67:66. Prasidėjus priešpaskutinei mačo minutei Žygimantas Skučas pramesdamas du baudų metimus Utenos arenos sirgaliams padovanojo šešerius marškinėlius, o Ovidijus Galdikas sugrąžino pranašumą uteniškiams – 71:69. Likus žaisti 7 sekundes prie baudų metimų linijos stojęs Jamaras Diggsas pataikė abu kartus ir padidino aikštės šeimininkų persvarą iki tolimo metimo – 74:71. Per likusį laiką Lorenzo Williamsas pataikė vieną baudos metimą, o lemiami svečių bandymai išlyginti rezultatą tikslo nepasiekė – 74:72.

Nugalėtojams 14 taškų pelnė Vaidas Čepukaitis, 12 – Jamaras Diggsas, 10 – Gytis Sirutavičius, 8 – Dainius Šalenga, po 7 – Dovis Bičkauskis ir Aaronas Bestas, 6 – Ovidijus Galdikas, po 5 – Vytautas Šulskis ir Valdas Vasylius.

„Lietkabelio" gretose išsiskyrė Mindaugas Lukauskis, Simas Galdikas bei Žygimantas Skučas.

„Juventus" inf., Vytauto Gimžausko nuotr.