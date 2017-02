Iš Tarptautinio žiemos sporto šakų centro Otepӓӓ (Estija) grįžo Lietuvos Specialiosios olimpiados (toliau – SO) slidinėjimo rinktinė, kurią sudarė Utenos specialiosios mokyklos- daugiafunkcio centro slidininkai, kurie dalyvavo Baltijos šalių SO Žiemos žaidynėse. Prieš šias paskutines žiemos sezono slidinėjimo varžybas Madonoje (Latvija) buvo surengta mokomoji treniruočių stovykla Baltijos SO žiemos žaidynėms pasiruošti. Puikios oro sąlygos, gerai įrengtos slidinėjimo trasos leido pasiekti gerų rezultatų.