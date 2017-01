„Juventus“ sutriuškino Serbijos klubą

Uteniškius į atkrintamąsias varžybas atvestų bent viena pergalė arba bent vienas Ostendės „Telenet" komandos pralaimėjimas per likusius tris reguliaraus sezono turus.

Dviem greitomis atakomis susitikimą pradėję „Juventus" krepšininkai pirmieji išsiveržė į priekį (4:0), tačiau serbai atsakė devyniais taškais be atsako ir sužaidus pusketvirtos minutės įgijo penkių taškų persvarą – 9:4. Aarono Besto ir Vaido Čepukaičio taškai įpusėjus kėliniui vėl sugrąžino uteniškiams minimalų pranašumą (10:9), o Jamaras Diggsas tritaškiu dar kiek padidino aikštės šeimininkų persvarą – 13:11. Penki Vytauto Šulskio taškai likus žaisti pusantros minutės dar sykį leido A. Sireikos komandai kiek atitrūkti (22:18), tačiau per likusį laiką „Mega Leks" ekipa vėl priartėjo – 23:22.

Antrojo kėlinio pradžioje A. Bestas pataikė du tritaškius iš eilės, o Serbijos klubo vyr. treneris Dejanas Milojevičius buvo priverstas prašyti minutės pertraukėlės, nes „Juventus" nutolo – 32:26. Svečių pasitarimas davė naudos, nes jau po minutės skirtumas vėl tapo minimalus – 32:31. Dovio Bičkauskio tritaškio įkvėpti uteniškiai netrukus surengė spurtą 13:4 ir įgijo dviženklę persvarą (45:35), kuri kėlinio pabaigoje šiek tiek aptirpo – 45:37.

Nors trečiajame kėlinyje A. Bestas ir toliau rinko taškus, „Juventus" gynyba varžovų atakų taip pat nesustabdė, tad sužaidus keturias minutes skirtumas vėl tapo minimalus – 49:48. V. Šulskio tritaškis vėl kiek padėjo uteniškiams atsitiesti (52:48), bet netrukus skirtumas jau buvo lygus – 52:52. Dvi atakas sėkmingai baigęs V. Šulskis dar sykį išvedė „Juventus" į priekį (58:55), o prieš lemiamas dešimt minučių uteniškių persvara siekė keturis taškus – 63:59.

Ketvirtojo kėlinio pradžioje į lemiamą spurtą kilę aikštės šeimininkai sužaidus vos tris minutes po Valdo Vasyliaus ir Ovidijaus Galdiko dvitaškių susigrąžino devynių taškų pranašumą – 72:63. Įpusėjus kėliniui skirtumas vėl tapo dviženklis (76:66), o netrukus pasiekė ir dvylikos taškų ribą – 78:66. Žaibišku spurtu 8:0 atsakę Belgrado krepšininkai likus žaisti dvi minutes vėl atkūrė intrigą (78:74), o likus žaisti 25 sekundes komandas jau teskyrė du taškai – 78:76. Pražangomis sustabdyti V. Šulskis ir D. Bičkauskis pataikė po du baudų metimus (82:76), o per likusį laiką svečiai išsigelbėti jau nesugebėjo – 85:78.

Nugalėtojams 21 tašką pelnė Aaronas Bestas, 20 – Vytautas Šulskis, 11 – Jamaras Diggsas, 10 – Dovis Bičkauskis, 9 – Valdas Vasylius, 6 – Ovidijus Galdikas, po 4 – Gytis Sirutavičius ir Vaidas Čepukaitis.

Svečių gretose pasižymėjo Aleksandras Marelja, Ognjenas Jaramazas, Rade Zagoračas bei Jovanas Novakas.

Laikraščio „Utenos diena" ir „Juventus" inf.