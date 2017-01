„Juventus“ klubas neatsilaikė prieš „Vytautą“

Klaidomis prasidėjusiose rungtynėse abi komandos ir taškus ėmė rinkti lygiai, tad sužaidus keturias minutes švieslentėje degė vienodi skaičiai – 7:7. Vytenio Čižausko du taškai su pražanga leido „Vytauto" klubui išsiveržti į priekį (10:7), o po Artūro Valeidos dėjimo skirtumas pasiekė penkių taškų ribą – 12:7. Likus žaisti tris minutes prieniškiai jau pirmavo dviženkliu skirtumu (20:10), tačiau Vaido Čepukaičio, Aarono Besto metimai leido „Juventus" klubui šį skirtumą sumažinti perpus – 15:20. Per likusį laiką svečiai pelnė dar trys taškus be atsako ir po pirmųjų dešimties minučių Virginijaus Šeškaus komanda pirmavo rezultatu 23:15.

Sėkmingai antrojo kėlinio pradžią sužaidę „Juventus" krepšininkai per porą minučių sumažino deficitą iki trijų taškų (22:25), bet įpusėjus kėliniui skirtumas vėl šoktelėjo iki šešių – 30:24. Po Tomui Delininkaičiui skirtos techninės pražangos uteniškiai vėl priartėjo (29:32), o per likusį laiką vos vieną baudos metimą pridėjo Mindaugas Kupšas – 33:29.

Trečiojo kėlinio pradžioje Gyčio Sirutavičiaus tritaškis buvo sumažinęs aikštės šeimininkų deficitą iki vieno tolimo metimo (32:35), tačiau Vytenio Lipkevičiaus ir Suliaus Kulviečio atsakymai vėl leido „Vytautui" pabėgti į priekį – 40:32. Likus žaisti keturias minutes „Vytauto" persvara tapo dviženklė (54:43), o per likusį laiką ji tik dar labiau išaugo – 62:50.

Ketvirtajame kėlinio pradžioje „Vytauto" klubo pranašumas didžiąją laiko dalį buvo dviženklis, o sužaidus keturias minutes pasiekė penkiolikos taškų ribą – 69:54. Spurtą surengę uteniškiai likus žaisti tris minutes sumažino deficitą iki penkių taškų (64:69), tačiau V. Šulskio ir J. Diggso nesportinės pražangas palaidojo „Juventus" viltis pakovoti dėl pergalės. Prasidėjus priešpaskutinei minutei skirtumas vėl šoktelėjo iki aštuonių taškų (74:66), o nepaisant visų uteniškių pastangų „Vytautas" rungtynes laimėjo rezultatu 76:73.

„Juventus" klubui 18 taškų pelnė Vaidas Čepukaitis, 15 – Jamaras Diggsas, 10 – Vytautas Šulskis, 9 – Dovis Bičkauskis, 8 – Aaronas Bestas, 6 – Ovidijus Galdikas, 5 – Gytis Sirutavičius, po 1 – Spenceris Parkeris ir Valdas Vasylius.

Nugalėtojų gretose pasižymėjo Saulius Kulvietis, Martynas Linkevičius, Tomas Dimša, Artūras Valeika bei Mindaugas Kupšas.

„Juventus" inf., Vytauto Gimžausko nuotr.