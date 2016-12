„Juventus“ svečiuose neatsilaikė prieš Tenerifės klubą

Uteniškiams šiame mače koją pakišo itin prastas taiklumas. Svečiai pataikė vos 34 procentus dvitaškių bei 29 procentus tritaškių, o kovą dėl atšokusių kamuolių pralaimėjo 31:43.

Susitikimas prasidėjo tiksliu Gyčio Sirutavičiaus metimu iš vidutinio nuotolio, tačiau penkiais taškais atsakę aikštės šeimininkai persvėrė rezultatą – 5:2. Jamaro Diggso bei G. Sirutavičiaus metimai vėl sugrąžino persvarą „Juventus" ekipai (7:5), o po Vytauto Šulskio tritaškio įpusėjus kėliniui skirtumas pasiekė penkių taškų ribą – 10:5. Visgi netrukus uteniškių atakos įstrigo, o spurtu 9:0 atsakę „Iberostar" krepšininkai privertė A. Sireiką prašyti minutės pertraukėlės – 10:14. Kėlinio pabaigoje varžovai dar šiek tiek pabėgo į priekį ir po pirmųjų dešimties minučių turėjo septynių taškų pranašumą – 21:14.

Vos prasidėjus antrajam kėliniui Franas Vazquezas dvitaškiu su pražanga pirmą kartą leido „Iberostar" klubui įgyti dviženklę persvarą (24:14), o sužaidus keturias minutes skirtumas šoktelėjo iki dvylikos taškų ribos – 32:20. Septynis taškus be atsako pelnę „Juventus" krepšininkai po Dovio Bičkauskio tritaškio sumažino atsilikimą iki penkių taškų (27:32), bet M. Grigonis baudų metimais vėl sugrąžino Tenerifės komandai dviženklį pranašumą – 38:28. Per likusį laiką varžovai sugebėjo pelnyti dar vieną tašką ir įpusėjus mačui „Iberostar" pirmavo 39:28.

Trečiojo kėlinio pradžioje J. Diggso vedini uteniškiai vėl atkūrė intrigą (37:41), tačiau aikštės šeimininkai atsakė atkarpa 4:0 ir vėl kiek nutolo – 45:37. Likus žaisti tris minutes Georgios Bogsis dvitaškiu vėl sugrąžino „Iberostar" klubui vienuolikos taškų persvarą (50:39), o G. Sirutavičiui gavus nesportinę pražangą Tenerifės ekipos pranašumas tapo solidus – 56:40. Paskutinėmis sekundėmis ispanai dar labiau nutolo ir prieš paskutines dešimt minučių intrigos liko nedaug – 60:43.

Ketvirtasis kėlinys šiame mače jau tebuvo formalumas. Sužaidus vos tris minutes „Iberostar" spurtavo 11:2 ir skirtumas pasiekė triuškinančią 26 taškų ribą (71:45). V. Čepukaičio atakos kėlinio pabaigoje leido kiek sumažinti deficitą (51:71), o per likusį laiką situacija jau ne itin pasikeitė. „Juventus" patyrė nesėkmę rezultatu 57:79.

Svečiams 14 taškų pelnė Dovis Bičkauskis, 12 – Jamaras Diggsas, po 9 – Vytautas Šulskis ir Vaidas Čepukaitis, 8 – Gytis Sirutavičius, 3 – Spenceris Parkeris, 2 – Valdas Vasylius.

„Iberostar" klube išsiskyrė Taqwa Pinero, Mamadou Niangas, Franas Vazquezas bei Marius Grigonis ir Georgios Bogris.

„Juventus" inf.