„Juventus“ kontrolinėse rungtynėse įveikė Latvijos klubą

Utenos komanda šiame mače vis dar žaidė be Spencerio Parkerio, kuris jau treniruojasi su komanda, tačiau dar nėra visiškai atsigavęs po ligos.

Kitas rungtynes „Juventus" klubas žais ketvirtadienį 18.00 val. Prienuose dar sykį išmėgins jėgas su Astanos „Astana" ekipa.

Uteniškiai geriau pradėjo susitikimą ir po Vaido Čepukaičio metimo išsiveržė į priekį – 6:3. Netrukus iš toli pataikė Gytis Sirutavičius, dvitaškį su pražanga pridėjo V. Čepukaitis ir „Juventus" nutolo – 12:5. Deniso Krestinino įkvėpti svečiai atsakė sėkmingesne atkarpa ir likus žaisti keturias minutes skirtumas vėl aptirpo – 14:11. Netrukus rezultatas tapo lygus (14:14), bet Aarono Besto ir Rolando Jakšto taškai ketvirčio pabaigoje sugrąžino pranašumą uteniškiams – 23:19.

Antrojo kėlinio pradžioje du taškus su pražanga pelnė Arminas Urbutis ir uteniškiai vėl šiek tiek nutolo (26:19), tačiau Tauro Jogėlos penki taškai iš eilės leido „Barons" dar sykį priartėti – 28:32. Po V. Šulskio trijų taškų skirtumas vėl pasiekė septynis taškus (35:28), bet T. Jogėla dar vienu tolimu metimu sumažino „Barons" atsilikimą iki trijų taškų – 35:38. Per likusį laiką A. Besto ir A. Urbučio vedami uteniškiai dar padidino pranašumą ir įpusėjus mačui buvo priekyje 46:38.

Vos prasidėjus antrajam kėliniui V. Čepukaitis pirmą kartą padidino „Juventus" persvarą iki dviženklės (48:38), o po Jamaro Diggso tikslių atakų serijos įpusėjus kėliniui komandas jau skyrė penkiolika taškų – 61:46. Likus žaisti tris minutes varžovai buvo nubausti nesportine pražanga, o baudų metimus tiksliai realizavęs Dovis Bičkauskis leido aikštės šeimininkams įgyti rekordinę persvarą – 63:46. Visgi Latvijos komanda atsakė spurtu 5:0 (63:51), o per likusį ketvirčio laiką komandos pasikeitė tiksliomis atakomis – 65:53.

Ketvirtajame kėlinyje sužaidus pusantros minutės komandas jau skyrė aštuoniolika taškų (71:53), o po J.Diggso tritaškio skirtumas dar šiek tiek padidėjo – 76:57. Dar vienas J.Diggso tritaškis pirmą kartą leido „Juventus" klubui pasiekti dvidešimties taškų ribą (81:61), o per likusias keturias minutes svečiams intrigos atkurti jau nepavyko. A. Sireika aikštelėje leido pasireikšti ir Ugniui Nikitinui, o skirtumas per likusį laiką tik dar labiau išaugo – 91:67.

Nugalėtojams 22 taškus pelnė Jamaras Diggsas, 16 – Arminas Urbutis, 11 – Aaronas Bestas, po 10 – Vytautas Šulskis, Gytis Sirutavičius ir Vaidas Čepukaitis, 8 – Dovis Bičkauskis, 4 – Rolandas Jakštas.

Svečių gretose išsiskyrė Tauras Jogėla, Denisas Krestininas bei Salvis Metra.

„Juventus" inf.