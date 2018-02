Utenos vardą garsinantys slidininkai pasidabino trijų spalvų medaliais

Apdovanojimų kraitėje – prizinės vietos

Vasario 5–6 dienomis Estijoje vykusiose Europos specialiosios olimpiados (SO) slidinėjimo varžybose dalyvavo 123 slidinėjimo mėgėjai iš vienuolikos Europos valstybių. Lietuvos SO slidinėjimo rinktinę sudarė septyni slidininkai, o šeši iš jų – Utenos specialiosios mokyklos–daugiafunkcio centro atstovai.

Tarp suaugusiųjų pirmą kartą tarptautinėse varžybose 500 metrų distancijoje dalyvavusi Kristina Vaikutytė pelnė sidabro medalį, o estafetėje 4X500 m kartu su Danijos rinktine laimėjo bronzą. Jaunius Kovaliukas 500 m nuotolyje liko ketvirtas.

1 000 m distanciją užtikrintai laimėjo ir Europos SO čempionu tapo Erikas Garbul, o moterų grupėje šioje distancijoje Kristina Martinonytė pelnė sidabro medalį.

3 000 m nuotolyje Europos čempionais tapo Aušra Burbulytė, o vyrų grupėje – Tadas Vainius. Sidabro medalis atiteko Arūnui Martinoniui.

Mišrių estafečių rungtyje 4x500 m uteniškiai K. Martinonytė, A. Martinonis, A. Burbulytė, T. Vainius aplenkė Vokietijos, Estijos, Suomijos slidininkus, tačiau atkaklioje kovoje pralaimėjo kaimynams Latviams ir iškovojo sidabro medalius.

Sėkmė šypsojosi ir Ignalinoje

Puikus žiemiškas oras Ignalinoje pritraukė apie 120 slidininkų, kurie varžėsi Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris" žiemos žaidynėse, skirtose Lietuvos valstybės 100-čiui.

Slalomo varžybose puikiai pasirodė uteniškė Virginija Liškauskienė, kuri kalnų slalomo varžybų greitojo nusileidimo rungtyje iškovojo bronzos medalį.

Puikiai uteniškiai startavo ir slidinėjimo varžybose, kur iškovojo aštuonis medalius. Žaidynių nugalėtojomis tapo Samanta Grigorjeva ir Martyna Biliūnaitė, antrąsias vietas iškovojo Ieva Dainytė ir Kotryna Vapsvaitė, bronzos – Utenos specialiosios mokyklos–daugiafunkcio centro atletai Aušra Bubulytė ir Tadas Vainius.

Estafečių varžybose (moterys įveikė du kilometrus, o vyrai – trijų kilometrų distancijas) nugalėjo Utenos–Ignalinos jaunimo jungtinė komanda.

Parengė Lina NARČIENĖ