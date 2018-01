„Juventus“ ekipa nutraukė nesėkmių seriją FIBA Čempionų lygoje

Ši pergalė išsaugojo uteniškių galimybes patekti į kitą turnyro etapą bei, blogiausiu atveju, priartino prie kelialapio į FIBA Europos taurės turnyro atkrintamąsias varžybas.

Mindaugo Kupšo vedini uteniškiai sėkmingiau pradėjo susitikimą ir per pirmąsias penkias minutes į savo krepšį pataikę vos vieną metimą pabėgo į priekį – 12:3. Likus žaisti keturias minutes po galingo LaRono Dendy dėjimo skirtumas pirmą kartą tapo dviženklis (14:3), o netrukus dar šiek tiek padidėjo – 15:3. Keturi Vitalijaus Liutyčiaus taškais leido svečiams kiek sumažinti deficitą (7:15), o netrukus jau Ž. Urbonas buvo priverstas prašyti pasitarimo – 15:9. Per likusį laiką Jonte Flowersas pataikė tritaškį, o varžovai į tai atsakė vienu baudos metimu – 18:10.

Antrojo kėlinio pradžioje Dovis Bičkauskis ir Anthony Irelandas pataikė tolimus metimus, o „Juventus" pranašumas vėl tapo dviženklis (24:14). Visgi Anthony Hilliardo tikslių atakų dėka svečiai vėl priartėjo (24:30), o likus žaisti tris minutes komandas jau skyrė vos du taškai – 32:30. Negana to, Krasnojarsko klubas pelnė dar penkis taškus be atsako ir prasidėjus priešpaskutinei ketvirčio minutei jau „Janisej" buvo priekyje – 35:32. Per likusį laiką „Juventus" komandai pavyko kiek priartėti, tačiau įpusėjus mačui svečiai vis tiek buvo priekyje – 37:35.

Trečiąjį kėlinį keturias taškais iš eilės pradėjęs M. Kupšas vėl sugrąžino pranašumą „Juventus" klubui (39:37), bet Martino Meierio dvitaškis su pražanga netruko grąžinti persvarą Krasnojarsko komandai – 45:42. Įpusėjus kėliniui priekyje vėl buvo uteniškiai (47:45), o po Maksymo Korniienko tritaškio skirtumas šoktelėjo iki penkių taškų ribos – 56:51. Nors per likusį laiką svečiai sumažino atsilikimą, prieš lemiamas dešimt minučių „Juventus" buvo priekyje – 58:56.

Keturis taškus iš eilės pelnė Karolis Guščikas ketvirtajame kėlinyje sužaidus keturias minutes dar sykį sugrąžino persvarą uteniškiams (65:62), o A. Irelandas ją dar šiek tiek padidino – 69:65. Likus žaisti keturias minutes L. Dendy pataikė iš toli (72:65), bet tuo pačiu atsakė V. Liutyčius – 72:68. Likus žaisti pusantros minutės „Juventus" įgijo šešių taškų persvarą (74:68), o po A. Irelando ir L. Dendy tritaškių prasidėjus paskutinei minutei skirtumas tapo dviženklis – 80:70. Per likusį laiką svečiai jau neišsigelbėjo ir „Juventus" iškovojo pergalę rezultatu 81:73.

„Juventus" klubui 18 taškų pelnė Anthony Irelandas, 15 – Mindaugas Kupšas, 13 – LaRonas Dendy, 12 – Arvydas Šikšnius, 10 – Dovis Bičkauskis, 6 – Karolis Guščikas, 4 – Jonte Flowersas, 3 – Maksymas Korniienko.

Svečių gretose išsiskyrė Anthony Hilliardas, Suleimanas Braimohas, Vitalijus Liutyčius bei Martinas Meieris.

„Juventus“ inf., Vytauto Gimžausko nuotr.