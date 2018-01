„Žalgiris“ vos išnešė sveiką kailį

Du kėlinius uteniškiai neleistinai klydo

Po rungtynių „Juventus“ vyr. treneris Žydrūnas Urbonas teigė, kad dėl kelionių nuovargio ir kitų faktorių per pirmus du kėlinius krepšininkai negalėjo susikaupti ir darė daug klaidų. „Jei per pirmus kėlinius padarėme per 10 klaidų, tai per kitus du – tik penkias. Pagerinę gynybą, grįžome į varžybas ir jas išlyginome. Gaila, kad truputį nepasisekė“, – kalbėjo Ž. Urbonas.

Beno Udriho vedini žalgiriečiai geriau pradėjo rungtynes (6:2), tačiau komandos kapitono Arvydo Šikšniaus ir Simo Buterlevičiaus metimai sužaidus keturias minutes pirmą kartą išvedė „Juventus" klubą į priekį – 7:6. Po pirmų dešimties minučių kauniečiai pirmavo – 25:20.

Antras kėlinys prasidėjo Karolio Guščiko tritaškiu, o uteniškių deficitas sumažėjo iki dviejų taškų (23:25), tačiau šeimininkams neleistinai klystant „Žalgiris“ įgijo dviženklę persvarą – 35:46.

Po ilgosios pertraukos – šturmas

Trečias kėlinys prasidėjo „Juventus“ krepšininkų spurtu 11:0. Daugiau nei tris minutes žalgiriečiai nesugebėjo pelnyti taškų. Prie to daugiausia prisidėjo puikiai sužaidęs uteniškių centras Mindaugas Kupšas ir Jonte Flowersas, kurių tikslūs metimai atstatė pusiausvyrą – 46:46. Vėliau žalgiriečiai atsigavo, tačiau, likus žaisti pustrečios minutės, K. Guščikas tritaškiu dar kartą išlygino rezultatą – 54:54. Visgi paskutinėmis ketvirčio minutėmis vėl sėkmingiau žaidė „Žalgiris“, kuris prieš lemiamas dešimt minučių turėjo keturių taškų persvarą – 61:57.

Sėkminga atkarpa ir ketvirtą kėlinį su puikia gynyba pradėję „Juventus“ krepšininkai netruko dar sykį atstatyti pusiausvyrą (61:61), bet žalgiriečio Kevino Pangoso šeši taškai iš eilės (du tritaškiai) leido kauniečiams susigrąžinti persvarą – 67:63. Įpusėjus kėliniui du tritaškius iš eilės pataikė puikiai iš toli atakavęs (keturi iš keturių bandymų) LaRonas Dendy, rezultatas vėl tapo lygus – 69:69. Po dar vieno aukštaūgio tolimo metimo „Juventus“ persvėrė rezultatą savo naudai – 74:73. Prasidėjus priešpaskutinei minutei kauniečiai vėl kiek nutolo (78:74), bet L. Dendy dvitaškis su pražanga ir įžaidėjo A. Irelando du taškai likus žaisti 7 sekundes vėl atstatė pusiausvyrą – 79:79. Visgi žalgirietis A. Toupane'as pelnė du taškus, o paskutinių 0,4 sekundės „Juventus" išpuoliui jau nepakako. „Žalgiris“ iškovojo pergalę rezultatu 81:79.

„Juventus“ klubui 21 tašką pelnė L. Dendy, 15 – A. Irelandas, po 11 – M. Kupšas ir K. Guščikas, 7 – A. Šikšnius, 6 – J. Flowersas, 4 – Maksymas Korniienko, po 2 – Dovis Bičkauskis ir S. Buterlevičius.

Nugalėtojų gretose 13 taškų įmetė Artūras Milaknis, A. Toupane'as pataikė 12 taškų, B. Udrihas pasižymėjo 11 taškų. Į Uteną neatvyko komandos kapitonas Paulius Jankūnas.

1 000 taškų

Šiame susitikime „Juventus“ kapitonas A. Šikšnius į Kauno „Žalgirio“ krepšį įmetė septynis taškus ir tapo devintuoju krepšininku „Juventus" istorijoje, pasiekusiu 1 tūkst. pelnytų taškų ribą.

A. Šikšniaus sąskaitoje atstovaujant „Juventus“ klubui dabar yra 1 006 pelnyti taškai. Daugiau už šį krepšininką Utenos klube yra pelnę tik Vaidas Čepukaitis (1 430 tšk.), Saulius Kulvietis (1 404 tšk.), Karolis Petrukonis (1 258 tšk.), Gintautas Matulis (1 175 tšk.), Edgaras Stanionis (1 084 tšk.), Arūnas Vasiliauskas (1 076 tšk.), Egidijus Dimša (1 028 tšk.) bei Žydrūnas Urbonas (1 026 tšk.).

„Utenos dienos“ inf., Vytauto Gimžausko nuotr.