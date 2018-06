Šimtmečio Dainų šventė kviečia visą tautą švęsti laisvę

Birželio 30–liepos 6 dienomis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirtos Dainų šventės „Vardan tos..." metu vyks net penkiolika renginių. Nuo pasaulio lietuviams ir tautinėms bendrijoms skirto Rotušės aikštėje, įspūdingo Ansamblių vakaro, liaudies dainų kupinos Folkloro dienos, iki tūkstančius balsų vienijančios Dainų dienos Vilniaus Vingio parke. Šventės programa paremta šalies tradicijomis, jos istorija, pagarba Tėvynei, ja kūrusiems ir tebekuriantiems žmonėms.

„Žiūrovų laukia įspūdinga menų, bendrystės, susitikimų šventė, kuri prasideda jau šį šeštadienį Kaune – mieste, kuriame 1924 metais buvo surengta pirmoji Dainų šventė. Nuo liepos 1 dienos šventė persikels į Vilnių, kurio aikštėse, parkuose, bažnyčiose, koncertų salėse vyks renginiai ir koncertai, kuriuose pasirodys chorai, dainų ir šokių ansambliai, pučiamųjų ir liaudies instrumentų orkestrai, folkloro kolektyvai, senųjų amatų meistrai bei mėgėjų teatrai. Dainų šventės Tautinės giesmės „Vardan tos..." idėja tapo tuo kūrybiniu pagrindu, kuris sujungia visus renginius", – sakė kultūros ministrė.

Didžiausiame Valstybės šimtmečio minėjimo renginyje pasirodys 36 tūkst. dalyvių iš Lietuvos ir per 1 600 pasaulio lietuvių iš 15 šalių (Airijos, Argentinos, Australijos, Austrijos, Belgijos, Brazilijos, D. Britanijos, JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos, Ukrainos, Vokietijos).

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje liepos 1 dieną Vilniaus Rotušės aikštėje vyks specialiai pasaulio lietuviams ir Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms skirtas renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą". Šis renginys sujungs skirtingų kartų ir tautų žmones, Rotušės aikštėje veiks lietuvių bendruomenių paviljonų miestelis, scenoje koncertuos pasaulio lietuvių ir 11 tautinių bendrijų kolektyvų, bus atidaryta užsienio lietuvių meno darbų paroda.

Liepos 2 dieną unikalioje sostinės istorinėje erdvėje – Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje vyks liaudies meno paroda „Gyvos jungtys", kurioje bus pristatyti 550 tautodailininkų darbai. Parodą sudarys istoriniai muziejuose išsaugoti pirmųjų parodų dokumentai, eksponatai ir pristatomi per pastaruosius penkerius metus sukurti vaizduojamosios, taikomosios, paprotinės dailės kūriniai. Pirmą kartą parodoje savo kūrinius pristatys ir jaunieji kūrėjai iš įvairių Lietuvos vietovių.

Simboliniu ugnies įžiebimu Katedros aikštėje liepos 3 dieną prasidės Folkloro diena „Didžių žmonių žemė". Svarbiausias dienos akcentas – visus suvienijantis šventinis koncertas „Greta milžinų" ir vakaronės šėlsmas.

Liepos 4 dieną Kalnų parku nusidrieks simbolinis rugių laukas. Dainų ir šokių ansambliai, liaudies instrumentų ansambliai bei orkestrai, liaudiškos muzikos kapelos, folkloro dainininkai ir solistai instrumentalistai pristatys Ansamblių vakaro programą „Tėvyne mūsų".

Šokių dienos pasirodymai liepos 5 dieną bus rengiami du kartus – vyks dieninis ir vakarinis koncertai. Įspūdingas šokių kompozicijas „Saulės rato ritimų" programoje atliks per 800 tūkst. dalyvių iš 400 kolektyvų.

Kulminacija taps liepos 6-ąją vyksianti Dainų diena „Vienybė težydi", kurioje dalyvaus 12 tūkst. dainininkų. Prie Lietuvos ir pasaulio lietuvių chorų prisijungs ir 2 užsienio chorai – vyrų chorų draugija „Jordankai" iš Japonijos ir moterų choras „Vocal orange" iš Austrijos. Baigiantis Dainų dienos koncertui 21 val. visi šventės dalyviai kartu su lietuviais visame pasaulyje giedos „Tautišką giesmę".

Kultūros ministerijos inf.