Pirmojo šiemet neblaivaus sulaikyto vairuotojo byla jau iškeliavo į teismą

Šis jaunas vyras, kuriam buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis, tapo pirmuoju Lietuvoje, policijos pareigūnų sulaikytu nuo sausio 1-os įsigaliojus griežtoms įstatymų pataisoms dėl girtų vairuotojų. Pagal jas vairuotojams, kurių organizme rasta daugiau nei 1,5 promilės alkoholio, dabar gresia baudžiamoji atsakomybė, kelis tūkstančius eurų siekiančios baudos, areštas arba laisvės atėmimas ir teisės vairuoti praradimas iki 10 metų.

Pasvalyje, Biržų gatvėje, policijos pareigūnai M. V. vairuojamą automobilį sustabdė vos prasidėjus pirmajai Naujųjų metų dienai, 1 val. 14 min. Kadangi nuo vairuotojo sklido alkoholio kvapas, policijos pareigūnai patikrino jo blaivumą alkoholio matuokliu. Paaiškėjo, kad vairuotojas prie automobilio vairo būdamas vidutinio girtumo laipsnio – 2,32 promilės. Be to, pasvalietis neturėjo teisės vairuoti automobilio. Tai, kad yra neblaivus, vairuotojas pripažino, jis sutiko ir būti nuvežtas į ligoninę atlikti kraujo tyrimo.

Dėl vairavimo esant neblaiviam (daugiau nei 1,5 promilės) Pasvalio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Gitana Andžienė atliko ikiteisminį tyrimą.

Baigęs ikiteisminį tyrimą supaprastinto proceso tvarka, sausio 3 dieną prokuroras M. Jurkėnas kreipėsi į Pasvalio rajono apylinkės teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu. Prokuroras paprašė teismo skirti M. V. 30 MGL (1129 eurų) dydžio baudą. Be to, prokuroras paprašė teismo taikyti M. V. baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti 3 metus vairuoti kelių transporto priemones.

Teismas sprendimą turi priimti per 7 dienas.

Generalinės prokuratūros inf.