Prie Utenos keistoje avarijoje žuvo vyras: tragedijos aplinkybės šokiravo gyventojus

Tragedija įvyko šeštadienio rytą, apie 8 val. 40 min., Norkūnų gyvenvietėje. Čia nuokalne besileisdamas 57-erių dviratininkas partrenkė pėsčiąją ir pats nuvirto ant žemės. 82 metų moteris patyrė šoką, tačiau rimtesnių sužeidimų išvengė, todėl buvo išleista namo. Tuo metu galvą stipriai susitrenkęs nuo dviračio griuvęs vyriškis tą pačią dieną mirė ligoninėje.

Patyrė galvos traumą

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos grupės vyriausioji specialistė Violeta Ginaitienė patvirtino, kad dviratininkas nukrito ant asfaltuotos važiuojamosios kelio dalies. Tai pat pirminėje ataskaitoje pareigūnai įrašė, kad kraujavo vyro galva. Specialistė pridūrė, kad nukentėjusi senyvo amžiaus moteris dėl prastos sveikatos būklės ir patirto šoko apie įvykį nieko papasakoti negalėjo. „Dviratininkas dėl patirtos galvos traumos mirė reanimacijos skyriuje", – patikslino V. Ginaitienė. Šioje avarijoje nebuvo nė vieno automobilio, tačiau nuokalnėje išvystyto greičio užteko, kad be šalmo važiavęs dviratininkas patirtų mirtiną traumą.

Atlieka savo funkciją

Žinomas lenktynininkas Ignas Gelžinis sakė, kad su dviračiu be šalmo pats niekur nevažiuoja. Pastaraisiais metais jis intensyviai sportuoja ruošdamasis triatlono varžyboms, todėl mindamas pedalus įveikia daug kilometrų. „Net dviračių take be šalmo nepasirodau, o jei žinau, kad važiuosiu toliau – apsivelku ir ryškiaspalvę liemenę. Vairuotojai tuomet geriau mato ir elgiasi atsargiau", – kalbėjo pašnekovas. I. Gelžinis pastebėjo, kad dviračiais važinėjantys draugai ir bičiuliai jau įprato dėvėti šalmus. Skeptikus, kuriems šalmuose naudojamas polistireninis putplastis nekelia pasitikėjimo, sportininkas patikino, kad ši medžiaga puikiai atlieka savo funkciją – paskirsto smūgio jėgą į didesnį plotą. „Naujausiuose automobiliuose tokio putplasčio naudojama daug – jis dedamas į sparnus, buferius ir kitas vietas, kurios potencialiai gali būti deformuojamos. Ši medžiaga labai gerai sugeria smūgio energiją", – komentavo I. Gelžinis.

Įtrūks lyg arbūzas

Pašnekovas atkreipė dėmesį, kad dviratininkams skirtų šalmų pasirinkimas – itin platus. Anot jo, net ir pats pigiausias, bet sertifikuotas gaminys suteiks gerą apsaugą. „Jei galva be šalmo – ji lyg arbūzas. Po kritimo ims ir įtrūks per kaukolės siūles. Jei nėra kažko, kas galėtų pradinę smūgio jėgą paskirstytų į didesnį plotą, galva bus sužalota", – dėstė sportininkas. I. Gelžinis priminė, kad be šalmo gerokai stipresnį sukrėtimą patiria ir smegenys. Anot jo, įvertinus visus faktorius nesunku suprasti, kad ši svarbi dviratininko ekipuotės detalė smarkiai sumažina mirtinos traumos riziką. „Bet koks šalmas yra geriau negu nieko. Brangesnis yra aerodinamiškesnis, lengvesnis ir geriau vėdinamas – bet tai jau kiti su saugumu tiesiogiai nesusiję faktoriai", – sakė pašnekovas. Jis prisiminė įvykį, kai leidosi su dviračiu nuo kalno, o iš šalutinio kelio išsuko automobilis ir sustojo priešais. Tą kartą Ignas labai džiaugėsi, kad dėvėjo šalmą – teko išbandyti, kaip jis veikia. „Jeigu ne šalmas, nežinau, kuo ten viskas būtų pasibaigę", – komentavo sportininkas.

Stilių demonstruoti kitur

I. Gelžinis taip pat pabrėžė, kad šalmą svarbu tvarkingai užsisegti. Jis juokavo, kad jei krentant nuo dviračio šalmas neišsilaikys ant galvos – iš to nebus jokios naudos. Sportininko teigimu, dėl gaminių įvairovės dabar nesunku pasirinkti šalmą kiekvienam pagal skonį ir biudžetą. „Kai kurie dviratininkai taip pat nenori dėvėti ir liemenių – sako, kad šios nedera prie jų stiliaus. Aš manau, kad jeigu labai nori, stilių jie gali demonstruoti vakare išėję į miestą, o važiuodami su dviračiu turi rūpintis saugumu", – kalbėjo pašnekovas.

Turėtų būti baudžiami

I. Gelžinis laikėsi tokios nuomonės, kad nepaisant to, jog Kelių eismo taisyklėse suaugusiems šalmai nėra privalomi, be jų važinėjantys dviratininkai turėtų būti baudžiami. Anot jo, atsakomybė turėtų būti tokia pati, kaip ir už važiavimą apsvaigus nuo alkoholio ar su netvarkingu dviračiu. „Jeigu žmogus nesirūpina savimi, kodėl kažkas kitas turėtų jį saugoti? Atsakomybė už važiavimą be šalmo priverstų apie tai susimąstyti", – komentavo I. Gelžinis. Sportininko teigimu, skatinti dėvėti šalmus turėtų šiais laikais itin populiarūs nuomonės formuotojai.

