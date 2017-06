Šviežių daržovių, vaisių ir uogų sezonas įsibėgėja – kokia jų sauga ir kokybė

Pirmą metų ketvirtį patikrinus, ar prekiaujama saugiomis bulvėmis, morkomis, gūžiniais kopūstais, svogūnais, agurkais, pomidorais, obuoliais, kriaušėmis ar bananais, neatitikimų saugos reikalavimams nenustatyta. Saugūs buvo ir aruoduose saugomi grūdai bei jų produktai, auginamieji grybai, uogų ir vaisių vynai, alus.

„Išanalizavus kelerių metų duomenis, galima drąsiai teigti, kad mūsų vartotojams teikiami švieži vaisiai, uogos ir daržovės yra saugūs ir geros kokybės. Vidutiniškai per metrus patikrinama per 200 t įvairių vaisių, uogų ir daržovių, o viršytos didžiausios leistinos teršalų koncentracijos nustatomos ypač retai. Bendra tyrimų rezultatų tendencija yra labai panaši visoje Europos Sąjungoje, nes reikalavimai šiems produktams yra vienodai griežti visur. Pavyzdžiui, vien pernai buvo atlikta per 300 lietuviškų vaisių ir daržovių ar jų produktų tyrimų. Net 60 proc. tirtų mėginių pesticidų likučių apskritai nebuvo nustatyta", – komentavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Drumstienė.

Daržovės, vaisiai, grūdai, grybai ir kiti augaliniai maisto produktai tiriami, siekiant nustatyti ir įvertinti, ar juose nėra pesticidų, mikotoksinų, sunkiųjų metalų, nitratų, akrilamido, furano, policiklinių aromatinių angliavandenilių ir kitų cheminių medžiagų liekanų. Kasmet Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje ištiriamų mėginių kiekis auga, tačiau neatitikimų skaičius sudaro tik apie 1 proc. 2016 m. neatitikę teisės aktų reikalavimų mėginiai sudarė 0,6 proc. nuo 719 ištirtų mėginių.

Europos Sąjungos (ES) valstybėse per metus ištiriama daugiau kaip 80 tūkst. augalinių produktų mėginių, kurių tris ketvirtadalius sudaro ES užauginti, o ketvirtadalį – iš trečiųjų šalių importuoti produktai. Didžiausi leistini teršalų kiekiai nustatytas normas viršijo vos 3 proc. tirtų mėginių. ES rizikingiausiais įvardijami švieži bazilikai, salierai, špinatai, ankštinės pupelės, mandarinai, apelsinai, agurkai, morkos, kriaušės, kviečių miltai ir ryžiai.

