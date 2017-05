Dviračių žygis subūrė veikliausius ir ištvermingiausius dalyvius

Kasmet tradiciškai Utenoje minima Tarptautinė diena be automobilio. Ne išimtis – ir šiemet. Ketvirtadienio popietę per pusšimtį uteniškių su dviračiais leidosi į žygį per miestą iki Šiaudinių ir atgal.

Į žygį kasmet įsijungia vis didesnis būrys uteniškių, tai rodo, kad visuomenė aktyvi ir noriai dalyvauja judriuose renginiuose. Šiųmetį dviratininkų žygį lydėjo ir smagi atrakcija: burtų keliu buvo traukiamas laimingasis naujutėlaičiam dviračiui laimėti. Tuo laiminguoju tapo vienas jauniausių žygio dalyvių – trejų metukų Haroldas.