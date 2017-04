Išbandytas naujas būdas naikinti Sosnovskio barštį

Kovo mėnesį Lietuvoje užregistruoti herbicidai Nuance 75 WG ir Accurate 200 WG, skirti Sosnovskio barščio populiacijos naikinimui. Tinkamu laiku Sosnovskio barščius nupurškus šiais selektyviais herbicidais, augantys jų individai sunyksta, o šių herbicidų nepaveiktos kitos augalų rūšys sudaro nepalankias sąlygas (užgožia) dygti ir augti naujiems Sosnovskio barščio individams. Taikant šį naikinimo metodą, naikinamame plote Sosnovskio barštis turėtų būti sunaikintas per 2–3 metus.

Iki šiol Sosnovskio barščio naikinimui dažniausiai naudoti herbicidai su glifosato veikliąja medžiaga, tačiau pagrindinis jų trūkumas – sunaikinami visi nupurkštame plote esantys augalai ir atsilaisvinusiame plote pirmiausiai pradeda dygti Sosnovskio barščio individai, todėl susiformuoja tankus jų sąžalynai. Sudygus naujiems Sosnovskio barščio augalams, būtina ir vėl juos naikinti, kol išnaudojamas sėklų bankas dirvožemyje. Todėl naikinimo kaštai padidėja ir trunka ilgai.

„Akivaizdu, kad tik sutelkus jėgas ir pripažinus, kad Sosnovskio barščio plitimas yra ne atskirų šalių, o visos Europos Sąjungos problema, panašu, pasiektas perversmas. Atrastos naujos naikinimo priemonės leidžia efektyviai naikinti barštį ir mažiau kenkti kitiems augalams. Be abejo, tai tik pradžia – būtini išsamesni tyrimai ir efektyvesnių priemonių paieška, ypač – tinkamų naudoti prie vandens telkinių. Tačiau jau dabar visi einame teisinga linkme. Norint geresnių rezultatų Lietuvoje būtina susitelkti: tiek ūkininkams, tiek ir Aplinkos, Žemės ūkio, Ūkio ir Susisiekimo ministerijoms. Darbai turi būti vykdomi kompleksiškai, nes naikinant Sosnovskio barštį vienoje teritorijoje ir to nedarant šalia esančioje, poveikis bus minimalus ir laikinas", – sako aplinkos viceministras Martynas Norbutas.

Pirmieji pranešimai apie Sosnovskio barščio plitimą Lietuvoje ir jo keliamas grėsmės žmogaus sveikatai ir biologinei įvairovei paskelbti maždaug prieš 35 metus. Pirmosios radimvietės tuomet užfiksuotos Vilniuje (Buivydiškių apylinkėse), Kauno r. (Lapių apylinkės) ir Cirkliškių apylinkėse. Dabar Sosnovskio barščio populiacija Lietuvoje užima maždaug 12 000–15 000 ha plotą. Šie augalai daugiausiai plinta antropogeninės kilmės apleistose teritorijose, pievose, vandens telkinių pakrantėse, pamiškėse ir kt.

Sosnovskio barštis kelia daug problemų ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje, todėl jis 2016 m. paskelbtas invazine Europos Sąjungos rūšimi.

Aplinkos ministerijos inf.