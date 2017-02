Skelbiamas Dauniškio parko įrengimo papildymo projektų konkursas

Deja, ne visi numatyti planai parke buvo įgyvendinti (pvz. neįrengta lauko kavinė), tad kavinei projektuota aikštelė liko nepanaudota. Joje gali būti pastatyti stalai su suolais, teniso stalas. Atsirado naujų įrenginių – fontanas ir su juo susijusių naujų poreikių – reikalingos papildomos sėdėjimo vietos, kad susirinkę gyventojai ir svečiai galėtų patogiai stebėti fontano programą. Taip pat reikėtų naujų įrenginių, susijusių su vandens pramogomis. Be to, kai kurie parko statiniai yra nusidėvėję ir reikalauja naujų sprendimų (medinis takas per užpelkėjusią ežero dalį, vaikų žaidimų įrenginiai). Kadangi vakarinėje ežero pakrantėje nepatogu maudytis, siūloma įrengti atvirą baseiną ežere.

Ieškodama patraukliausių sprendimų variantų, Utenos rajono savivaldybės administracija paskelbė Dauniškio parko įrengimo papildymo projektų konkursą.

Konkurso dalyviai teikia siūlymus dėl:

- atviro plaukimo baseino ežere įrengimo su jam reikalinga infrastruktūra,

- vasaros arbatinės – ledainės- cukrainės su dengta lauko terasa,

- sėdėjimo vietų įrengimo fontano programos stebėjimui,

- pavėsinių ar pergolių su apželdinimu,

- lauko baldų ir teniso stalo išgrįstoje aikštelėje prie lauko tinklinio aikštelės,

- esamos vaikų žaidimų aikštelės patobulinimo,

- naujų vaikų žaidimų įrenginių, kuriais taip pat galėtų naudotis vaikai su negalia,

- medinių takų pelkėtoje ežero pakrantėje rekonstravimo.

Konkurso darbai pateikiami iki 2017 m. balandžio 27 d. 14.00 val. Utenos rajono savivaldybės administracijai ir nuo 2017 m. balandžio 30 d. eksponuojami Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose, ten pat vyks viešas projektų svarstymas. Apie viešo projektų svarstymo datą informuosime papildomai.

Konkurso medžiaga, paskelbta CVPIS

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=324881

Utenos r. savivaldybės administracijos inf.