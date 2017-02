„Sodra“ ragina teikti dokumentus ir mokėti skolas

Pastaroji informacija buvo skirta kitose šalyse gyvenantiems ir dirbantiems mūsų šalies piliečiams, nedeklaravusiems išvykimo iš Lietuvos.

Ši priemonė pasiteisino: tiesioginis kontaktas, papildytas dideliu žiniasklaidos susidomėjimu, per mėnesį leido surinkti daugiau nei 2,2 mln. eurų įmokų. Per dvi savaites gauta daugiau nei 31 tūkst. dokumentų ir prašymų, kurių pagrindu įmokos bus perskaičiuojamos asmenims, neturintiems Lietuvoje mokėti PSD įmokų. Todėl kol kas išieškojimas iš PSD skolininkų nebus vykdomas.

Žmonės galėjo pateikti dokumentus, kurių pagrindu galima panaikinti įsiskolinimus, sumokėti įsiskolinimus arba pateikti išvykimo deklaracijas Registrų centrui bei Valstybinei mokesčių inspekcijai. Todėl pirmiausia bus išanalizuota ši informacija ir atnaujinti skolininkų sąrašai.

Didžiausias iššūkis – sumažinti beveik 300 tūkstančių įrašų siekusį PSD skolininkų sąrašą, kurių tarpe – niekur nedirbantys ir valstybės lėšomis nedraudžiami žmonės. Akivaizdu, kad didžioji dalis jų – iš Lietuvos išvykę, tačiau niekur to nedeklaravę tautiečiai, kurių skola siekia beveik 80 mln. eurų.

Šiuo metu „Sodros" specialistai nuolat aptarnauja keliskart didesnį užklausų skaičių nei įprastai, todėl sunkiau gali būti prisiskambinti į „Sodros" informacijos centrą, gali tekti palaukti atsakymų kitais klientų aptarnavimo kanalais.

„Sodros" inf.