Specialistai patarė, kaip laikyti gyvulius lauke net ir šalčiausią žiemą

Žiūrint iš teisinės pusės, Europos Sąjungos bei mūsų valstybės teisės aktai nedraudžia tokiu būdu auginti galvijus, avis bei arklius. Tiek arkliai, tiek galvijai laikomi lauke prieš žiemą užsiaugina storą ir tankų kailį bei poodinį riebalų sluoksnį, kuris ir saugo juos nuo šalčio bei lietaus. Jiems patinka būti lauke. Taip laikomi gyvūnai daugelyje Vakarų Europos valstybių. Ne išimtis ir Lietuva. Net ir giliausią žiemą veterinarijos gydytojai ūkininkams nepataria visiškai izoliuoti gyvūnų ir laikyti juos nuolat uždarytus tvartuose ar kitose laikymo vietose – galimybė pasivaikščioti turi teigiamos įtakos tiek gyvūnų sveikatingumui, tiek ir produktyvumui. Tačiau būtina pabrėžti, kad lauke laikomiems gyvūnams visada būtų užtikrinami gyvūnų gerovės reikalavimai.

Mūsų klimatas žiemą atšiauresnis negu vakarų valstybėse. Žiemą minusinė temperatūra išsilaiko ne vieną savaitę, todėl reikalaujama, jog gyvūnai turėtų galimybę pasislėpti nuo nepalankių oro sąlygų po tam tikslui įrengtomis stoginėmis. Kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo skersvėjų, jos turi turėti tris sienas ir tik vieną atvirą angą gyvūnams patekti į vidų. Atvira anga turėtų būti atsukta į tą pusę, iš kurios nėra vyraujančių vėjų. Stoginėje turi būti sausa, gausiai pakreikta pakratais.

Be to, labai svarbu, kad gyvūnai visada turėtų pakankamai kokybiško pašaro, kurį virškinant palaikoma nuolatinė gyvulio temperatūra. Žoliniai pašarai turi būti dedami į šėryklas, kad būtų apsaugoti nuo užteršimo. Ne mažiau svarbus ir vanduo. Jo žiemą, šeriant gyvūnus stambiais pašarais, sunaudojama žymiai daugiau. Siekiant užtikrinti tinkamą gyvūnų girdymą žiemos metu, geriausia įrengti specialias neužšąlančias girdyklas.

Būtina gyvūnus apžiūrėti ne rečiau kaip vieną kartą per dieną, jei yra sergančių gyvūnų, juos būtina atskirti nuo sveikų. Kiekvieną dieną būtina apžiūrėti aptvarų būklę, naudojamą automatinę ir mechaninę įrangą. Aptvaruose, kuriuose laikomi gyvūnai, neturi būti pašalinių daiktų, galinčių sužeisti gyvūnus.

Taip pat būtina pabrėžti, kad laikant galvijus lauke žiemos periodu, tikėtini ekonominiai nuostoliai – gyvūnai auga žymiai lėčiau, suėda daugiau pašarų, kadangi su pašaru gaunama energija yra sunaudojama savo kūno temperatūros palaikymui. Todėl rekomenduojama šaltuoju metų laiku gyvūnus šerti gausiau ir įvairesniu pašaru, rinktis didesnės energetinės vertės pašarus.

Arklių laikymas blogai vėdinamuose tvartuose, ypač kartu su galvijais, labai žalingas arklių sveikatai. Kvėpuodamas amoniako garais, šieno ir šiaudų dulkėmis, pelėsių sporomis, arklys turi didelę tikimybę susirgti lėtine obstrukcine plaučių liga, kuri liaudiškai vadinama dusuliu. Pririštas tvarte arba uždarytas arklidžių garde, arklys neturi galimybės judėti. O judėjimas jam yra būtinas norint užtikrinti gerą arklio organizmo funkcionavimą. Ganyklinis arklių laikymo būdas su stogine arba diendaržiu yra pats optimaliausias. Po darbo, kai arklio kailis būna šlapias, būtina jį išdžiovinti naudojant šepečius ir gūnias, ir tik po to paleisti į aptvarus. Tačiau negalima žiemą visą parą lauke laikyti senų arba liesų arklių ar kitų gyvūnų.

Utenos VMVT vykdo nuolatinę ūkinių gyvūnų laikymo vietų priežiūrą. Organizuojami tiek planiniai patikrinimai, tiek patikrinimai pagal gautus pranešimus dėl netinkamo gyvūnų laikymo. Ūkininkams, nevykdantiems veterinarijos inspektorių nurodymų, taikomos nuobaudos ir apie nustatytus pažeidimus informuojama Nacionalinė mokėjimo agentūra.

Utenos VMVT inf.