Pirmoji šv. Kalėdų diena subūrė apie 60 bėgikų

Daugeliui šv. Kalėdos tampa švente, kurios metu tenka daug prisivalgyti, o susitikimas su artimaisiais ir draugais dažniausiai neįsivaizduojamas ir be alkoholio. Tačiau sveiką gyvenseną propaguojantiems žmonėms tai yra visiškai nepriimtina. Jie net per didžiąsias metų šventes renkasi renkasi aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą. Štai uteniškis E. Kuliešius iš anksto subūrė apie 60 miestelėnų, kurie kartu su juo įveikė 10 kilometrų kalėdinio bėgimo „Utena bėga" distanciją.

Idėja bėgti pirmąją Kalėdų dieną gimė prieš 6 metus, kuomet E. Kuliešius sumanė suburti sportuoti mėgstančių draugų kompaniją.

Egidijus nustebo, kai socialiniuose tinkluose jo išplatinta informacija apie organizuojamą šiųmetį renginį sulaukė didelio uteniškių susidomėjimo. „Apie rengiamą kalėdinį bėgimą buvau paskelbęs maždaug prieš mėnesį, tuomet paraginau žmones ruošis ir šiek tiek pajudėti, kad distancija netaptų dideliu iššūkiu. Visuomet turėjau didelį norą uteniškius skatinti sveikai gyventi bei sportuoti. Uteniškiai nėra aktyvūs: mažai juda tiek jaunimas, tiek vyresnio amžiaus. Tačiau smagiausia sportuoti gryname ore, ir nesvarbu, koks jis bebūtų", – apie savo užmojus Utenoje skleisti tokią gražią idėją pasakojo E. Kuliešius.

Vidurdienį Utenio aikštėje susibūrę miesto gyventojai, pasilabinę ir pasveikinę vieni kitus su šventėmis, pasileido bėgti per Klovinių užtvanką, Rašės hipodromą, Vyžuonos parką ir pasuko atgal.

Kad distancija bėgikams nebūtų alinanti, jų laukė karšta arbata, sausainiai prie Klovinių užtvankos ir smagios sutiktuvės Utenio aikštėje. Kalėdinis bėgimas subūrė įvairaus amžiaus žmones: nuo 14 iki 50 metų.

Šiuo metu Vilniuje gyvenantis ir dažnai į užsienį uždarbiauti išvykstantis Egidijus niekuomet nepraleidžia progos sportuoti: leidžiasi į keliones dviračiais, aktyviai dalyvauja bėgimo varžybose, jodinėja ar žiemą mėgsta slidinėti. „Toks jau mano gyvenimo būdas. Nuo 8 metų pasirinkau kovinio sporto šaką. Mane treniravo Kastytis Stankevičius, su kuriuo ir išaugau. Susilaužius riešą ilgą laiką negalėjau užsiimti mėgstama sportine veikla, tačiau abi kojos buvo sveikos. Pasirinkau bėgimą, kuris man pakelia nuotaiką, sukelia teigiamų emocijų ir gamtoje palieku visas neigiamas emocijas", – prisipažino pašnekovas, kuris kitąmet tęs savo pradėtą kalėdinio bėgimo akciją.

Laikraščio „Utenos diena" inf., E. Kuliešiaus asm. archyvo nuotr.