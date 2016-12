Padaugėjo susirgimų virusiniu hepatitu A

Hepatito A viruso (HAV) infekcijos šaltinis yra žmogus, sergantis kliniškai pasireiškiančia arba besimptome šios infekcijos forma. HAV plinta fekaliniu – oraliniu būdu per maistą, vandenį arba per buitinį sąlytį. Virusas užsikrėtusio žmogaus išmatose randamas praėjus vienai savaitei po užsikrėtimo, o pirmieji ligos požymiai pasireiškia vidutiniškai po 28 dienų nuo užsikrėtimo. Keletą savaičių iki geltos atsiradimo užsikrėtęs žmogus pats to nežinodamas platina užkratą. Dažniausiai užkrečiamasis laikotarpis tęsiasi apie 3 savaites.

Hepatitas A paplitęs visame pasaulyje ir pagal hepatito A paplitimo rodiklius pasaulio šalys yra skirstomos į didelio hepatito A endemiškumo šalis (Egiptas, Tunisas, Marokas, Pietų Amerikos, kai kurios Azijos šalys (Indija, Tailandas), vidutinio endemiškumo šalis (Pietų Europos šalys) ir mažo endemiškumo šalis (Šiaurės ir Vakarų Europos, Šiaurės Amerikos šalys, Japonija).

Lietuvoje palankios prielaidos hepatito A virusui plisti ne tik šeimose, bet ir tarp artimai bendraujančių asmenų. Esant mažam sergamumui, nuolat didėja imlių žmonių dalis, todėl didėja ir protrūkių tikimybė. Be to, VHA dabar dažniau serga suaugę asmenys, kuriems ši infekcija dažniausiai pasireiškia kliniškai, kai tuo tarpu vaikai VHA gali sirgti be išreikštų požymių.

Taip pat didelę riziką užsikrėsti virusu turi asmenys, keliaujantys į didelio endemiškumo šalis, ypač jei šiose šalyse ketinama gyventi ilgą laiką ir būsimos gyvenimo sąlygos neužtikrins tinkamos higienos, galimybės vartoti saugų geriamąjį vandenį, maistą. Dažniausiai infekcija plinta per geriamą vandenį, jūros produktus, kitą termiškai neapdorotą maistą.

Viena iš efektyviausių VHA kontrolės priemonių – vakcinacija. Hepatito A vakcina rekomenduojama:

keliautojams, vykstantiems į šalis, kur sergamumas virusiniu hepatitu A yra didelis;

vaikams, prieš pradedant lankyti vaikų kolektyvą (darželį ar mokyklą);

kariškiams, vykstantiems į endeminius regionus arba vietoves;

asmenims, kuriems hepatito A grėsmė gali būti susijusi su profesine rizika, ypač medicinos srityje dirbančiam personalui, maisto pramonės darbuotojams, vandentiekio darbuotojams;

silpno imuniteto asmenims, sergantiems lėtiniu hepatitu ir kitomis ligomis;

vyrams, turintiems lytinių santykių su vyrais;

švirkščiamųjų narkotikų vartotojams;

asmenims, kurie dirba su HAV infekuotais primatais;

asmenims, dirbantiems virusinio hepatito tyrimų laboratorijose.

Užsikrėtimo hepatito A virusu rizikai sumažinti ULAC medikai rekomenduoja kuo dažniau ir kruopščiau rankas plauti su muilu (pasinaudojus tualetu, prieš maisto ruošimą, prieš valgį), vartoti saugų geriamąjį vandenį, susirgus negaminti maisto kitiems.

ULAC inf.